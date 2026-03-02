Il mondo del gaming è in fermento per Grand Theft Auto VI, il titolo più atteso della storia recente dei videogiochi, e anche prima della sua uscita ufficiale fissata per il 19 novembre 2026 riesce a far parlare di sé in modi decisamente inaspettati. Nelle ultime ore, la community PlayStation ha scoperto un curioso glitch che permette di aggiungere GTA 6 alla propria lista "Giocati di Recente" sul profilo PSN, con risultati che stanno diventando virali sui social. Quello che sembra un episodio divertente nasconde però segnali interessanti sull'imminente apertura dei pre-order e sulla strategia marketing di Rockstar Games.

Tutto è partito da PlayStation Game Size, account specializzato nel monitoraggio del database Sony, che ha rilevato l'aggiunta di due Title ID ufficiali per GTA 6: PPSA01547_00 e PPSA29660_00. La presenza di due identificatori distinti ha subito acceso la curiosità della community, anche se PlayStation Game Size ha rassicurato tutti specificando che si tratta di una situazione normale, probabilmente legata a differenze regionali, dato che tutte le edizioni condivideranno comunque lo stesso Title ID di riferimento. L'account ha anche lasciato intendere che presto potremmo vedere novità concrete: "Mi aspetto di vedere qualcosa sul gioco a breve, probabilmente l'avvio dei pre-order."

Una volta che il PSN ID è diventato di dominio pubblico, i giocatori più smanettoni hanno sfruttato un exploit della piattaforma Sony per far comparire 'Grand Theft Auto VI' tra i titoli recenti del proprio profilo, senza ovviamente aver giocato nemmeno un secondo. L'account X/Twitter @videotechuk_ ha documentato il fenomeno, mostrando il profilo "Ousora1" come uno dei primi a riuscire nell'impresa. Il glitch non è esclusiva PlayStation: lo stesso risultato si ottiene su Xbox Series X|S semplicemente "installando" il gioco dall'app mobile e tentando di avviarlo dalla dashboard, operazione che ovviamente fallisce ma lascia traccia nella cronologia.

"Dang, we really got GTA 6 glitches before GTA 6" — la community sintetizza perfettamente l'assurdo momento che stiamo vivendo.

Sul subreddit dedicato a GTA 6, i commenti dei fan oscillano tra l'ironia e la genuina curiosità. C'è chi si chiede perché qualcuno si dia tanto lavoro solo per simulare di aver giocato a un titolo non ancora disponibile, e chi invece lo vive come un divertente passatempo nell'interminabile attesa. "Vedremo questo screenshot ripostato per almeno un'altra settimana e mezza", ha scritto un utente con evidente lungimiranza, già anticipando il ciclo virale tipico della community gaming.

Sul fronte ufficiale, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive — casa madre di Rockstar Games — ha confermato che la campagna marketing di GTA 6 entrerà nel vivo durante l'estate, con la data di uscita del 19 novembre 2026 che appare ormai blindata. Zelnick ha anche smentito categoricamente le voci su un lancio esclusivamente digitale, dichiarando a Variety che non ci sono piani in tal senso, nonostante alcune indiscrezioni suggerissero un possibile ritardo dell'edizione fisica addirittura al 2027 per prevenire leak anticipati.

Proprio i leak rappresentano uno dei capitoli più travagliati dello sviluppo di GTA 6: Rockstar North ha già dovuto gestire la diffusione di footage di sviluppo, l'uscita anticipata del primo trailer e una serie di falsi leak generati con intelligenza artificiale. A questo si aggiungono vicende extra-videoludiche come un incidente alla caldaia degli uffici che ha richiesto l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco, e un tribunale del lavoro che ha rigettato una richiesta di tutela interinale presentata per conto di alcuni sviluppatori licenziati da Rockstar Games.

Il tema che però scalda maggiormente il dibattito è quello del prezzo di GTA 6: con alcune voci che ipotizzano una soglia fino a 100 dollari, la questione economica potrebbe diventare esplosiva nel momento in cui i pre-order apriranno ufficialmente. Non esistono conferme ufficiali in questo senso, ma è ragionevole aspettarsi che l'annuncio del listino prezzi scateni un dibattito paragonabile a quello che ha accompagnato i lanci next-gen del 2020.

Con la campagna marketing estiva alle porte e i pre-order che sembrano sempre più vicini, i prossimi mesi saranno decisivi per capire come Rockstar posizionerà GTA 6 sul mercato. Un nuovo trailer potrebbe arrivare prima dell'estate, mentre la community attende dettagli sulle versioni PC — ancora non annunciate ufficialmente — e sulle eventuali edizioni speciali per collezionisti.