Il mondo dei remake e remaster videoludici è in fermento, e una delle indiscrezioni più scottanti degli ultimi giorni riguarda un titolo che la community di giocatori RPG insegue da anni: Fallout: New Vegas. Iron Galaxy, lo studio che ha recentemente conquistato critica e pubblico con l'ottimo remaster di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, ha lasciato cadere quello che sembra tutt'altro che un indizio casuale sulla propria prossima produzione, scatenando un'ondata di speculazioni che ha travolto i forum e i social dedicati al gaming.

Il tutto è partito da un aggiornamento pubblicato su LinkedIn in occasione della riunione mensile aziendale di febbraio, poi condiviso anche su X. Il post mostrava un'immagine di un computer desktop con schermate a tema Fallout raffiguranti la celebre schermata "please stand by" — e non una qualsiasi, ma quella riconoscibilmente ispirata alle schermate di caricamento di Fallout: New Vegas. Il post recitava semplicemente: "È il momento di fare il punto su cosa ha fatto l'azienda e su cosa sta arrivando per IG." Un messaggio vago, un'immagine eloquente.

La tempistica non è casuale: l'indizio arriva a ridosso della conclusione della seconda stagione della serie TV di Fallout, fortemente ispirata proprio all'ambientazione di New Vegas. La serie ha riportato il franchise di Bethesda sotto i riflettori della cultura popolare, riaccendendo la domanda dei fan per un remaster di Fallout: New Vegas o, in alternativa, di Fallout 3. La community ha già dimostrato quanto sia famelica di qualsiasi segnale in merito: un semplice countdown su Amazon si era trasformato in un caso mediatico prima di rivelarsi un nulla di fatto.

Iron Galaxy ha adattato Fallout 4 per la realtà virtuale nel 2017 e portato Fallout 76 su console nel 2018: la familiarità con i sistemi di Bethesda è concreta e documentata.

Ciò che rende questa ipotesi credibile non è solo l'indizio visivo, ma il curriculum tecnico di Iron Galaxy. Lo studio non ha solo esperienza nel campo dei remaster di alto profilo, ma vanta anche una collaborazione diretta con Bethesda su titoli del franchise Fallout: ha curato il porting di Fallout 4 VR nel 2017 e ha contribuito al lancio di Fallout 76 su console nel 2018. In aggiunta, Iron Galaxy ha portato The Elder Scrolls V: Skyrim su Nintendo Switch e in versione VR, dimostrando piena padronanza dei motori e delle pipeline di sviluppo di Bethesda.

D'altro canto, proprio questa trasparenza solleva qualche interrogativo. Uno studio seriamente coinvolto in un progetto non annunciato si azzarderebbe a pubblicare indizi tanto espliciti su piattaforme pubbliche? I post sono rimasti visibili per quattro giorni senza essere rimossi, il che alimenta due interpretazioni opposte: o si tratta di una mossa comunicativa deliberata e autorizzata, oppure di una provocazione fine a sé stessa per fare buzz. La brazenness — l'audacia quasi sfacciata — di questa uscita è in effetti sospetta tanto quanto rivelatrice.

Vale la pena ricordare cosa rappresenta Fallout: New Vegas nel panorama degli RPG su PC e console. Pubblicato nel 2010, due anni dopo Fallout 3, fu sviluppato non da Bethesda bensì da Obsidian Entertainment — lo stesso studio che aveva costruito Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords come follow-up al lavoro altrui. New Vegas è universalmente considerato uno dei punti più alti della saga per profondità narrativa, sistema di fazioni e libertà di scelta, pur pagando un lancio tormentato da bug.

Un eventuale remaster di New Vegas sarebbe accolto con entusiasmo sia dai veterani del gioco originale sia da una nuova generazione di giocatori avvicinata alla saga dalla serie TV. Le aspettative tecniche sarebbero alte: la community si aspetterebbe almeno risoluzione 4K, frame rate stabile a 60 FPS su console current-gen come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e una correzione strutturale dei bug storici che affliggono ancora l'originale. Nelle prossime settimane si capirà se Iron Galaxy — e Bethesda — decideranno di uscire allo scoperto con un annuncio ufficiale.