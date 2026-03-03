Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce significativamente nella prima metà di marzo 2026, con Microsoft che ha ufficializzato sette nuove aggiunte in arrivo tra il 4 e il 17 marzo. Si tratta di un'infornata di tutto rispetto, capace di soddisfare gusti diversissimi: dagli appassionati di racing game ai fan degli action RPG open world, fino agli amanti dei platform narrativi e degli indie d'autore. Il momento è particolarmente rilevante perché include sia titoli già consolidati nella storia recente del gaming che un atteso day one che alimenta l'hype da mesi.

Il colpo più discusso è certamente l'arrivo di Cyberpunk 2077 nel catalogo Game Pass, disponibile su Console e Cloud per gli abbonati Ultimate e Premium a partire dal 10 marzo. L'RPG ambientato a Night City di CD Projekt RED, dopo un lancio controverso nel 2020 che ha fatto scuola come esempio di release problematica, si è progressivamente riscattato grazie a patch massicce e all'espansione Phantom Liberty, diventando uno dei titoli più apprezzati della generazione. Portarlo su Game Pass significa aprire le porte di V e della sua storia a una platea enormemente più ampia.

Il vero protagonista di questa wave, però, è il lancio in day one di Planet of Lana 2, previsto per il 5 marzo su Series X|S, PC e Cloud per gli abbonati Ultimate e PC. Il primo capitolo aveva conquistato critica e pubblico con la sua direzione artistica mozzafiato e la narrazione silenziosa ma efficace, e il sequel si preannuncia come uno degli indie più attesi del 2026. Avere un'uscita simultanea su Game Pass fin dal giorno uno conferma la strategia di Microsoft di rendere il servizio il punto di riferimento assoluto per chi vuole giocare senza aspettare.

Per gli appassionati di motorsport, il 4 marzo porta in catalogo EA Sports F1 25 su Series X|S, PC e Cloud, accessibile agli abbonati Ultimate e PC. Il titolo ufficiale della Formula 1 targato EA Sports è un appuntamento fisso per i fan delle simulazioni racing e la sua presenza su Game Pass permette di saltare a bordo senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento già attivo.

Capitolo a parte merita Hollow Knight: Silksong, la cui aggiunta al catalogo Premium è fissata per il 12 marzo su Console, PC e Cloud. Uno degli indie più attesi della storia recente del gaming, Silksong era già disponibile per gli abbonati Ultimate e PC, ma questa wave lo rende finalmente accessibile anche al tier Premium — così come To a T, il nuovo progetto di Keita Takahashi (creatore di Katamari Damacy), disponibile dal 4 marzo in esclusiva Premium su Series X|S, PC e Cloud.

Il 10 marzo completa il quadro con l'arrivo di Construction Simulator su Console, PC e Cloud per tutti i tier — Ultimate, Premium e PC — e il già citato Cyberpunk 2077. Chiude la finestra il 17 marzo con DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party su Series X|S, PC e Cloud, pensato per un pubblico più giovane e disponibile per Ultimate, Premium e PC.

Vale la pena segnalare anche un'aggiunta non ancora ufficializzata da Microsoft nel comunicato ufficiale: Nova Roma arriverà in esclusiva PC il 26 marzo, una data che probabilmente sarà annunciata nella prossima wave ufficiale. Nel frattempo, è bene ricordare che sei titoli stanno per lasciare il servizio nella prima metà di marzo, quindi è il momento di recuperarli prima che sia troppo tardi.