Batman: La corte dei gufi, compaiono nuovi artwork sul gioco di Warner Bros. Montreal?

È da tempo che i fan attendono un nuovo gioco legato all’universo di Batman. Con Rocksteady al lavoro su un progetto misterioso, le speranze si sono spostate verso Warner Bros. Montreal, sviluppatore di Arkham Origins. Proprio WBM è stato più volte al centro di vari rumor: nel corso dei mesi si è più volte parlato de “La Corte dei Gufi” come nuovo tema per l’ipotetico nuovo videogame di Batman.

Ora, a rafforzare queste speculazioni compaiono dei nuovi artwork che mostrano l’Uomo-Pipistrello mentre combatte contro degli Artigli, ovvero i membri dell’organizzazione criminale conosciuta come “Corte dei Gufi”. L’artista dietro queste illustrazioni, che potete vedere poco sotto, è Eddie Mendoza. L’artista è attualmente un concept artist presso Apple ma il suo profilo su ArtStation menziona anche Warner Bros. come uno dei clienti per i quali ha lavorato da freelancer.

Mendoza ha affermato che questi artwork sono stati realizzati unicamente per divertimento, ma sono stati velocemente rimossi senza spiegazione. Questo fatto, sommato al suo legame con Warner Bros. e ai già esistenti rumor legati alla Corte dei Gufi, non può non far pensare che il nuovo Batman sia realtà.

Ovviamente stiamo parlando di rumor e non si tratta di un’informazione su cui fare affidamento: per ora possiamo solo sognare il nuovo gioco del Cavaliere Oscuro. Speriamo che Warner Bros. Montreal sveli presto le proprie carte. Diteci: cosa ne pensate? Sperate che i rumor siano veri o avete in mente qualche altro nemico per Batman?