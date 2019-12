Batman The Telltale Series, annunciata e poi scomparsa la Shadows Edition

Nei giorni scorsi un comunicato di Athlon Games e Telltale aveva annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento dedicato all’avventura grafica Batman The Telltale Series. Dopo poco, però, il messaggio era scomparso lasciando molti interrogativi su questo DLC che, stando al documento, sarebbe dovuto essere disponibile fin da primi giorni di dicembre.

I contenuti scaricabili avrebbero dovuto introdurre uno stile grafico noir nel gioco oltre a migliorare complessivamente la grafica di tutti gli episodi della serie. Sempre secondo il comunicato, era prevista la versione The Telltale Batman Shadows Edition che, oltre al gioco base, avrebbe dovuto contenere anche il nuovo DLC ed essere distribuita su varie piattaforme, ovvero PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Game Store e Nintendo Switch al prezzo di 29,99 dollari.

I giocatori che già possiedono il gioco avrebbero potuto invece acquistare il DLC Shadows Mode al prezzo di 4,99 dollari. All’inizio dell’anno Athlon Games e Telltale avevano stretto un accordo per la pubblicazione di cinque giochi dello studio come Batman e Wolf Among Us. Il team di sviluppo infatti era stato chiuso lo scorso anno ma questo non ha impedito che alcuni titoli fossero ripubblicati com’è accaduto per The Walking Dead.

La chiusura dello studio però non ha neanche evitato, ad esempio, che venisse avviato lo sviluppo del seguito di Wolf Among Us annunciato proprio qualche giorno fa durante i The Game Awards. A occuparsene infatti sarà la “nuova” Telltale, ovvero LCG Entertainment che era riuscita ad aggiudicarsi i diritti delle proprietà intellettuali dello studio oltre a tutti gli asset dei vari giochi sviluppati negli ultimi anni. Alla luce di questo non è ancora chiaro quando il nuovo pacchetto grafico di Batman The Telltale Series possa venire rilasciato.