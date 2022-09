È passato quasi un anno intero da quando Battlefield 2042 è stato lanciato insieme a tutti i suoi problemi. Nel corso dei mesi DICE, insieme a tutti gli altri studi che si occupano del franchise FPS, hanno lavorato sodo per migliorare il tiro, ma a oggi l’opinione della community sul gioco si è totalmente raffreddata. A tornare a parlare di questo titolo tanto discusso è Vince Zampella, l’attuale supervisore dell’intero franchise.

In una recente intervista con la redazione di Barrons, Vince Zampella, il co-fondatore di Respawn Entertainment e Infinity Ward, che ora copre il ruolo di supervisore dell’intero franchise di Battlefield, ha parlato dello sviluppo di Battlefield 2042 e di come è stato gestito da DICE. “Penso che si siano allontanati un po’ troppo da quel che è Battlefield. Hanno cercato di fare un paio di cose che erano forse troppo ambiziose, come aumentare il numero di giocatori, ecc.”

Per Zampella questa sperimentazione e voglia di spostarsi dai canoni classici del brand non è per forza una brutta cosa, ma lo è stato il modo in cui sono state impostate queste novità, e il modo in cui vengono eseguite all’interno del gioco non ha permesso al team di trovare il miglior metodo per rendere il tutto ben gestito. Un esempio è la modalità a 128 giocatori, troppo confusionaria e che si allontana dal senso tattico che si può provare giocando alla classica modalità con 64 giocatori.

Il supporto post lancio di Battlefield 2042 continua con DICE che ha rilasciato la Stagione 2 solo lo scorso agosto e ha introdotto nell’FPS una serie di nuovi contenuti, come una nuova mappa progettata per il gameplay incentrato sulla fanteria, un nuovo Specialista, e una serie di nuove armi e veicoli. Oltre a questo, in futuro i nuovi aggiornamenti del gioco includeranno anche una serie di rielaborazioni per le mappe presenti dal lancio del gioco.