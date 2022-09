Se c’è un gioco su Steam che, ancora oggi, rimane popolatissimo quello è sicuramente Counter Strike Global Offensive. Da ben dieci anni l’FPS online fa compagnia a milioni di giocatori PC grazie a tutti i suoi contenuti, e questo affetto è possibile grazie anche a un serie di situazioni che hanno unito e fatto crescere la community. Le skin ne sono un esempio lampante, anche se l’esperienza recente che ha colpito un giocatore non è certamene una delle più felici.

Quel che è accaduto sta facendo il giro del web e coinvolge un giocatore che era in possesso di uno degli account CSGO più ricchi al mondo, con al suo interno una quantità impressionante di skin per un valore totale di quasi 5 milioni di dollari. Ora, stando alle segnalazioni, questo account è stato bannato da Steam. Seacat, questo il nome dell’utente, ha ricevuto un ban da Counter Strike GO lo scorso 15 settembre, limitandogli l’accesso alla piattaforma e bloccando l’utilizzo delle skin in suo possesso per sempre.

Uno dei primi a rendere nota la situazione è stato l’utente conosciuto su Twitter come ‘Exerpas’, il quale ha mostrato con un immagine quali oggetti e skin erano presenti all’interno dell’inventario del giocatore bannato. Ciò include quattro StatTrak M4A4 Howl con quattro adesivi olografici iBuyPower, ma anche un certo numero di Souvenir Dragon Lores tutti in condizioni Factory New⁠, oltre a rari adesivi della Major di Katowice 2014. Questo insieme ad altri contenuti porta il valore dell’account a quota 4,693,106.86$.

"Is this related to CS:GO ?"

"Possible case of mass report ?"

"Did the owner actually cheat in CS:GO or any other game ?"

Only time will tell us more about this "Game ban".

It would be shame to lose all of these skins.

Would like to hear more info if someone has connection pic.twitter.com/SP3cqfeF7n

— Exerpas (@ExerpasCSGO) September 15, 2022