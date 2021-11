Battlefield 2042: dopo il lancio DICE perde una figura chiave

Il recente Battlefield 2042 è stato lanciato solamente qualche giorno fa, e tra alcuni problemi di equilibrio di gioco e glitch, e un’accoglienza non proprio entusiasmante da parte degli appassionati, il titolo sembra star facendo fatica ad entrare nelle corde dei giocatori. Oltre a questo, adesso apprendiamo che proprio dopo l’uscita del gioco DICE ha perso una delle figure chiave che ha lavorato alla saga.

Si tratta di Fawzi Mesmar, capo della divisione di DICE che si occupa del design dei titoli sviluppati. Mesmar si è occupato dei franchise di Battlefield e Star Wars: Battlefront, e ha lasciato l’azienda dopo l’uscita di Battlefield 2042. Il suo abbandono al team svedese è stato annunciato in un’e-mail inviata allo staff questa settimana in cui ha rivelato che aveva intenzione di lasciare la software house da un po’ di tempo.

“È stato un vero piacere far parte del miglior team di progettazione della galassia”, ha scritto nella sua e-mail fawzi Mesmar. “L’incredibile lavoro di design che svolgete continua a ispirarmi ogni giorno. Grazie per aver riposto un po’ di fiducia in me, spero di non aver deluso”

Mesmar è entrato in DICE nel 2019, e ha guidato un team di progettazione del design con oltre 80 personalità come: creativi, game designer e altro ancora su progetti come Battlefield 2042, Star Wars Battlefront II e Battlefield V. Al momento non sappiamo quale sarà il futuro di Mesmar.