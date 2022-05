Il 2021 non è stato sicuramente un buon anno per i first person shooter, soprattutto in casa Electronic Arts, dove Battlefield 2042 è stato sommerso dalle critiche dei giocatori per una serie di scelte di game design e i contenuti. Il publisher di Redwood aveva tentato di recuperare terreno, senza però riuscire pienamente nei suo obiettivi. A distanza di qualche mese dal lancio, EA ha preso la decisione più ovvia, ovvero ripensare completamente lo sviluppo della serie, affidando il tutto all’unico salvatore possibile, ovvero Vince Zampella. Il creatore di Call of Duty e CEO di Respawn Entertainment è stato scelto per via del suo importante curriculum e sembra proprio che i primi lavori interni stiano dando i loro frutti.

A svelare la situazione in DICE ed Electronic Arts ci ha pensato Andrew Wilson, attuale CEO del publisher, durante la consueta call tra investitori e azionisti in merito ai risultati finanziari dell’ultimo trimestre. Wilson ha descritto la situazione di Battlefield 2042 decisamente positiva, almeno a livello interno e tutto ciò è ovviamente merito di Zampella. Secondo le parole del CEO, attualmente il team di sviluppo al lavoro sul gioco ha una leadership incredibile e sta ripensando il processo di sviluppo da zero, utilizzando proprio il modello di Respawn Entertainment, che nel corso degli anni ha saputo offrire ai giocatori esperienze divertenti e soddisfacenti.

Pur non entrando nei dettagli di ciò che si sta sviluppando, Wilson ha parlato di miglioramenti di stampo “Quality of life” e di come attualmente gli sviluppatori impegnati sul gioco siano orientati ad avere il “core” del gioco in maniera corretta. Un lavoro che sicuramente non terminerà in tempi brevi, ma che mostra le intenzioni di EA e di DICE di recuperare il gioco.

Chiaramente il lavoro di Vince Zampella non si limiterà a Battlefield 2042. Nel corso dei prossimi anni, il fondatore di Respawn Entertainment continuerà a lavorare alla serie, probabilmente nelle vesti di consulente, per poter assicurare a tutti i fan della serie dei giochi estremamente divertenti e che correggano il passo falso di DICE con l’ultimo gioco del franchise.