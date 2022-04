Nonostante siano passati mesi dalla sua uscita, Battlefield 2042 non riesce a convincere i giocatori. Il lancio dello shooter, lo sappiamo, è stato accompagnato da tantissime polemiche, e i continui ritardi sui nuovi contenuti, anche i più semplici, non hanno sicuramente aiutato la situazione. Quelle che però sembravano solamente critiche social si sono effettivamente trasformate in un dato molto negativo per il franchise, almeno per quanto riguarda la versione PC del gioco.

Per accorgersi di quanto sia preoccupante la situazione, basta aprire SteamCharts, sito che si occupa di tracciare alcune statistiche dei giochi presenti sul client di proprietà di Valve. Al momento in cui scriviamo, infatti, Battlefield 2042 non riesce a raggiungere i 1.000 giocatori sui server. Una situazione decisamente preoccupante, che sicuramente non sarà di facile risoluzione. Certo, dobbiamo sempre ricordarci di come in realtà ci manchino i dati relativi ai giocatori presenti su console (ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X).

Se proviamo poi a fare una comparazione con i mesi precedenti, ci si accorge di come la situazione stia probabilmente precipitando molto velocemente. Il counter medio dei giocatori è infatti passato da oltre 51.000 utenti nel mese di novembre ad appena 20.000 in quello di dicembre. Il 2022 era cominciato con circa 7.000 giocatori sui server, scesi fino al mese scorso (ovvero marzo) ad una media di 1926. Numeri sicuramente non positivi e che dimostrano come quest’ultima iterazione del franchise non abbia propriamente convinto i giocatori appieno.

Arrivati a questo punto, è impossibile capire cosa fare per rendere nuovamente il gioco popolato da parte degli utenti. Una soluzione, forse, sarebbe renderlo free-to-play, per poter provare ad attirare nuovi giocatori. Un’ipotesi che era già circolata come rumor nei mesi scorsi: arrivati a questo punto si realizzerà per davvero? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.