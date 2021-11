Battlefield 2042: tragedia su Metacritic, è il peggior capitolo di sempre

L’ultima stagione creativa del genere FPS non si sta rivelando essere molto audace. Sia Call of Duty Vanguard che Battlefield 2042 si stanno dimostrando come due capitoli tra i più deboli delle rispettive saghe. Oltre ad una serie di problemi tecnici e bug, entrambi i titoli stanno deludendo le aspettative, tanto che su Metacritic il nuovo capitolo del franchise di Battlefield sta ottenendo una votazione estremamente bassa.

La più recente opera firmata DICE va ad aggiungere un ennesimo tassello all’interno della longeva serie sparatutto in prima persona nata negli anni 2000. Battlefield 2042 è stato accolto abbastanza tiepidamente da una grossa fetta della community al momento del lancio, la quale ha fin da subito esternato una sequela di critiche rivolte alla scarsa offerta proposta dal titolo esclusivamente multiplayer e al gameplay che si è presentato ai nastri di partenza con una serie di bug fastidiosi.

Ciò che però nessuno si sarebbe mai immaginato riguarda la valutazione su Metacritic del gioco. Battlefield 2042 attualmente ha la valutazione più bassa di sempre del proprio franchise. La versione PC si è portata a casa il punteggio più alto, che si attesta su una valutazione di 70, seguita dalle versioni console che hanno una valutazione di 60. Drasticamente più basso il punteggio degli utenti, con la versione PC del gioco che ha un tragico punteggio di 2,9.

Le valutazioni negative a sfavore del recente Battlefield 2042 non si fermano a Metacritic, dato che anche su Steam il gioco non gode di pareri dell’utenza migliori. Insomma, dopo una lancio del genere speriamo che DICE possa lavorare sodo per sistemare le cose e riequilibrare le sorti di quello che, ad oggi, appare come il peggior capitolo della saga FPS.