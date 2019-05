Battlefield 5: eliminata una delle modalità per mancanza di giocatori

Battlefield 5 è apprezzato dai giocatori, ma non in tutte le sue componenti: ecco cosa ha deciso di fare DICE con Tempesta di fuoco.

Il mondo dei servizi live dei videogame è, per sua stessa natura, in costante mutamento. Che si tratti di armi, personaggi o modalità, c’è sempre qualcosa di nuovo in arrivo e qualcosa che invece deve andarsene. Nel caso di Battlefield 5, è la modalità Duo a dover imboccare l’uscita. Il motivo, però, non è positivo: Duo non era affatto apprezzata dai giocatori, che tendevano a optare per altre modalità online. Il numero di utenti in Duo era quindi troppo basso e DICE ed Electronic Arts hanno deciso di eliminarla.

Duo era stata inserita in Tempesta di Fuoco come una modalità a tempo limitato: qualche fan aveva sperato che gli sviluppatori potessero renderla definitiva, ma è chiaro che si trattava solo di poche voci sparse. In questo modo, rimangono solo le versioni in Solo e in Squadre.

Tramite Reddit, DICE ha affermato: “Sin da quando è stata introdotta, abbiamo visto molti giocatori puntare alla modalità a Squadre, con una scarsa preferenza per la modalità Duo di Tempesta di Fuoco, quindi torneremo al piano originale a partire da oggi e la disabiliteremo.”

Ha poi aggiunto: “Ci premureremo che tutti voi abbiate sempre la possibilità di divertirvi con le varie modalità dopo che saranno introdotte, senza compromettere il matchmaking per quei giocatori che preferiscono quelle classiche.” Diteci, state giocando a Tempesta di Fuoco di Battlefield 5? Anche voi ritenete che Duo non fosse poi così interessante?