Battlefield 6: EA conferma quando verrà svelato e il periodo di lancio

Battlefield 6 sarà uno dei prossimi progetti di punta di Electronic Arts: ciò, almeno, stando alle dichiarazioni del CEO Andrew Wilson, intervenuto durante un report sulle vendite con gli azionisti tenutosi da poche ore. Wilson ha parlato dei progetti della compagnia per l’anno fiscale 2021, che si concluderà nel mese di marzo del 2022, nei quali rientra anche il prossimo Battlefield, che verrà annunciato in primavera e lanciato alla fine del 2021. Nei piani di EA, il nuovo capitolo della serie offrirà battaglie che daranno davvero ai giocatori la sensazione di star combattendo una vera e propria guerra, oltre a supportare più di 64 giocatori.

Queste le dichiarazioni di Wilson: “Nelle prossime settimane e mesi sveleremo i nostri piani per l’anno fiscale 2022, che includono il prossimo Battlefield, il quale segnerà il ritorno della serie verso la ‘guerriglia militare’ vera e propria. Il gioco beneficerà della potenza delle console di prossima generazione per immergere i giocatori in battaglie enormi e immersive, con un numero di giocatori mai visto e mappe su larghissima scala. Il prossimo Battlefield porterà la distruzione e il combattimento fra soldati e veicoli che hanno reso la serie così conosciuta e apprezzata ad un livello completamente differente.”

“Il team di sviluppo è molto impegnato, e il gioco è persino più avanti delle deadline che abbiamo stabilito internamente. Abbiamo in programma di svelare il gioco nel corso della prossima primavera e di lanciarlo sul mercato durante la stagione natalizia del 2021.” Stando a quanto dichiarato dal CEO di EA, dunque, è probabile che attualmente Battlefield 6 si trovi nel pieno della sua lavorazione, più precisamente nei mesi “caldi” che anticipano di poco quelli della rifinitura finale. Più incerto il discorso sulle piattaforme di riferimento: non è chiaro se il nuovo Battlefield sarà un gioco cross-generazionale, come avvenuto per Battlefield 4, o se verrà pubblicato soltanto su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

A Wilson, comunque, ha fatto eco il direttore finanziario di EA, Blake Jorgensen, che ha rimarcato come DICE sia attualmente “molto più avanti degli obiettivi previsti, anche in confronto con il ciclo di sviluppo dei vecchi capitoli della serie”, e che “il gioco verrà completato in un tempo inferiore rispetto a qualsiasi altro Battlefield.” E voi, quanto state aspettando l’annuncio di Battlefield 6? Sperate arrivi anche sulle console della generazione appena trascorsa, o pensate sia meglio concentrarsi unicamente sulle piattaforme next-gen?