Battlefield 6: epoca moderna e mappe fino a 128 giocatori?

Dopo che DICE ha voluto sperimentare con le due grandi guerre, sembra che il franchise di Battlefield sia pronto a fare il suo ritorno. Anche se l’annuncio ufficiale di Battlefield 6 non è ancora arrivato, da diversi mesi si fa menzione all’arrivo della sesta iterazione della saga FPS entro i prossimi anni, con Electronic Arts che aveva anche accennato a una possibile finestra di lancio per il nuovo capitolo.

Ora, stando ad un recente leak proveniente dalla gola profonda di Tom Henderson, noto leaker del brand di Battlefield, sembra che si sia cominciato a fare luce sui primi dettagli riguardanti Battlefield 6. Secondo Henderson, il sesto capitolo dell’FPS sarà un soft reboot del franchise e, prendendo ispirazione da Battlefield 3, avrà un’ambientazione moderna, andando ad abbandonare i periodi della prima e seconda guerra mondiale visti negli ultimi due titoli usciti.

Henderson afferma anche che Battlefield 6 verrà rilasciato come titolo cross-gen. Il leaker rassicura i possessori delle console della scorsa generazione non andranno ad ostacolare quella che è la visione di DICE nei confronti della nuova iterazione, dato che i team al lavoro sul gioco sono due; uno dedicato alla versione next-gen e uno per la old-gen. Una delle caratteristiche che potrebbe venire a meno su PlayStation 4 e Xbox One, riguarderebbe la distruttibilità dell’ambiente circostante.

In conclusione, Henderson ci suggerisce che DICE andrà ad inserire mappe che saranno in grado di contenere fino a 128 giocatori, anche se lo stesso leaker afferma che non è detto che ci saranno modalità da 128 giocatori, dato che l’attenzione di DICE dovrebbe ricadere su modalità da 64 giocatori. Mancando conferme ufficiali, vi consigliamo di prendere le parole di Henderson con le dovute attenzioni. Cosa ne pensate di questi recenti rumor su Battlefield 6? Quali sono attualmente le vostre aspettative sul prossimo FPS di casa DICE? Fateci sapere la vostra con un commeno nella sezione dedicata.