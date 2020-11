Battlefield: EA conferma la finestra di lancio del nuovo gioco

Sono passati ormai due anni da quando EA e DICE hanno rilasciato Battlefield V, l’ultimo capitolo del brand FPS che ha portato i giocatori nella seconda guerra mondiale. Nell’arco di questo tempo, il team di sviluppo ha deciso di mettere in pausa il franchise per tornare in pompa magna con un nuovo capitolo sulle console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X|S. Ora, dopo anni di silenzio sul titolo FPS, EA torna a parlarne in via ufficiale svelandoci anche qualche informazione in più.

Durante la più recente riunione con i propri azionisti, Electronic Arts è voluta tornare a proferire parola su quello che sarà il prossimo capitolo della saga di Battlefield. Non molto è stato detto a dire la verità, ma è stato confermato ufficialmente che il nuovo gioco in sviluppo del brand uscirà a fine 2021 e sarà un titolo che arriverà sulle console di prossima generazione. Inoltre è stato confermato che i lavori sul gioco stanno venendo portati avanti dai ragazzi di DICE.

“Il prossimo Battlefield uscirà durante le vacanze invernali del 2021 e siamo entusiasti di condividere molto di più sul gioco la prossima primavera.” Queste sono state le ultime dichiarazioni di EA nei riguardi del nuovo capitolo del brand FPS sviluppato da DICE. Inotre, è stato detto che questo nuovo gioco sarà una produzione mastodontica e che il titolo ovviamente uscirà anche su PC insieme alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Non vediamo l’ora che arrivi la prossima primavera per conoscere finalmente qualche informazione in più riguardo al prossimo capitolo di Battlefield. Nel frattempo, cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Electronic Arts per il proprio brand FPS? Cosa volete assolutamente vedere dal prossimo capitolo di questo franchise videoludico? Fatecelo sapere lasciandoci un commento nella sezione dedicata.