Battlefield 6 continua il suo percorso di ottimizzazione post-lancio con l'arrivo della patch 1.2.1.5, disponibile da oggi 3 marzo su PC e console. L'aggiornamento non introduce nuovi contenuti o modalità, ma si concentra su una serie di fix critici che la community attendeva da tempo: stabilità del client, correzioni all'interfaccia utente e ripristino di oggetti cosmetici scomparsi dagli inventari dei giocatori.

Sul fronte della stabilità, BF Studios ha implementato ulteriori miglioramenti per ridurre i crash del client, incluso uno specifico relativo alle transizioni del comportamento della telecamera. Questi interventi tecnici, apparentemente minori, possono fare una differenza concreta nell'esperienza quotidiana di chi gioca sessioni prolungate o partecipa a modalità competitive.

Uno dei problemi più fastidiosi risolti da questa patch riguarda un bug legato alle interazioni di revive: eseguire una rianimazione di un compagno mentre si indossava una maschera causava il blocco dell'arma, rendendo il giocatore temporaneamente indifeso in situazioni ad alto rischio. Una correzione simile era attesa anche per le interazioni con i gadget deployabili, area storicamente critica nei giochi tattici multiplayer.

Sul versante dei contenuti store, la patch 1.2.1.5 ripristina gli oggetti scomparsi dagli inventari di chi aveva acquistato i bundle Bountiful Harvest, Pax Vanguard e Devil Dogs. La sparizione di cosmetici già pagati è una delle problematiche più sensibili per la community gaming moderna, capace di trasformare frustrazione in recensioni negative in massa — un fenomeno già visto in altri live service come Destiny 2 o Apex Legends.

Battlefield 6 ha visto il proprio punteggio utenti su Steam scendere a "Misto" a causa del review bombing sulla modalità battle royale REDSEC e delle richieste di mappe più ampie.

Per quanto riguarda la modalità REDSEC, il battle royale integrato nel gioco, arrivano due fix specifici: viene risolto un problema per cui il trait Tracking Pulse Recon si attivava erroneamente alla distruzione di qualsiasi gadget deployabile, e vengono ripristinati i ping nella kill feed della modalità Duos. Piccole correzioni che però incidono sulla leggibilità delle informazioni in partita, fondamentale in un contesto battle royale dove ogni dato è prezioso.

Sul fronte audio, viene eliminato un bug nel modo Gauntlet che faceva riprodurre le linee vocali della Gas Mask anche quando il personaggio si trovava all'interno di un veicolo corazzato — un dettaglio apparentemente minore, ma che comprometteva l'immersione sonora costruita con cura dal team audio. Vengono inoltre migliorate le animazioni visive della skin Objective Ace sulle armi, con una resa grafica più fedele alle lunghe distanze.

Sul fronte UI, la patch corregge un deeplink difettoso nel Bollettino che indirizzava i giocatori a una schermata Store vuota invece che alla funzione Tier Skip del Battle Pass, e risolve la visualizzazione di testi placeholder o icone mancanti sui premi del percorso attivo. A completare il quadro, vengono ottimizzati i tempi di caricamento delle tile nel frontend del menu principale, per una navigazione più fluida.