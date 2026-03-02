Pokopia è uno spin-off che mescola gestione, ricostruzione e collezionismo in un’esperienza coerente e capace di creare davvero dipendenza. La campagna narrativa, pur lineare, mantiene viva la curiosità grazie a un tono malinconico inedito per il franchise, mentre il sistema di habitat e comfort dei Pokémon rielabora la formula tipica del monster catcher in chiave ecologica. Il multiplayer cooperativo rappresenta una delle migliori integrazioni social mai viste in uno spin-off della serie e, pur con una libertà costruttiva limitata rispetto ai sandbox più profondi, l’esperienza risulta sempre fluida, accessibile e sorprendentemente coinvolgente. Insomma, un titolo che fa davvero centro in tutti i punti in cui deve farlo, e che soddisferà sicuramente gli appassionati di Pokémon che cercano un'esperienza diversa, fresca e rilassante.

Ci sono esperimenti che sembrano strane deviazioni di percorso, e altri che danno l’impressione di essere stati lì da sempre, inermi, in attesa del momento giusto per esistere. Ecco, Pokopia appartiene alla seconda categoria: è uno spin-off che riesce a prendere l’universo Pokémon, spogliarlo delle sue certezze più consolidate e immergerlo in un contesto che mescola crafting, world building e collezionismo con una naturalezza sorprendente.

Risponderò subito alla domanda che tutti si staranno ponendo: no, non è "la copia di Animal Crossing coi Pokémon". Pokopia non è un cozy game nel senso più ortodosso del termine. Non è un sandbox alla Minecraft, né un builder stratificato fino all’ossessione. E non è nemmeno un monster catcher tradizionale. Eppure, riesce a essere un po’ tutte queste cose, senza mai perdere coerenza o identità; il risultato è un titolo che potrebbe spiazzare chi è abituato a palestre e Leghe, ma che conquisterà chi è disposto a lasciarsi guidare in qualcosa di diverso (e vi avviso, potrebbe causare dipendenza).

Un risveglio silenzioso

L’incipit di Pokopia è uno dei più riusciti mai visti in uno spin-off della serie, dato che ci risvegliamo nei panni di un Ditto, solo in un mondo che non riconosce più. Nessuna fanfara, nessun entusiasmo iniziale, nessun dialogo infinito da leggere o skippare: solo silenzio e un senso di vuoto. Ovviamente, anche nessun allenatore e, soprattutto, nessun essere umano nel raggio della mappa, ed è proprio questo il motore narrativo ed emotivo centrale dell’avventura.

In questa landa desertica, infatti, non si combatte per scalare classifiche, non si viaggia per conquistare medaglie; gli esseri umani sono spariti e i Pokémon rimasti devono riorganizzare ciò che resta, e sarà l’incontro con un professore tanto improbabile quanto carismatico a dare il via a una ricostruzione lenta ma inesorabile. È un inizio malinconico, quasi spiazzante per un brand storicamente luminoso, ma proprio per questo capace di incuriosire e di tenervi incollati per ore davanti alla console.

Ed è proprio qui che Pokopia fa qualcosa che la serie principale non sempre riesce più a fare da anni: accendere una scintilla narrativa autentica, quella curiosità che ti spinge a continuare il gioco e a volerne sapere di più. La domanda su cosa sia successo al mondo e agli allenatori non è, dunque, solo un pretesto, è il filo conduttore che vi accompagnerà nel corso di tutta la partita, chiedendovi di svolgere man mano diverse attività per portarvi a migliorare progressivamente il mondo di gioco.

Dalla desolazione alla rinascita

Mentre solitamente i giochi sandbox hanno una curva iniziale a dir poco noiosa fatta di ore e ore di raccolta di materiali base e spiegazioni infinite, in Pokopia la progressione iniziale è un piccolo capolavoro di naturalezza. Non ci sono, infatti, tutorial invasivi che interrompono il flusso: le meccaniche si scoprono vivendo l’isola; si soccorre un primo Pokémon in difficoltà, si acquisisce una nuova capacità e, quasi senza accorgersene, si inizia a trasformare il paesaggio un po' alla volta.

Le mosse che Ditto apprende, sempre legate alle peculiarità delle creature incontrate e, ovviamente, molto familiari per chi conosce il franchise, diventano quindi strumenti per plasmare il mondo. Per esempio, l’acqua fa rifiorire alberi o fiori, le mosse di tipo erba fanno spuntare la vegetazione, mentre le mosse dei Pokémon di tipo fuoco, roccia o terra aprono nuove possibilità di intervento ambientale che lascerò scoprire a voi per non rovinarvi la sorpresa.

Ed ecco che ci si immerge in un loop tanto semplice quanto incredibilmente efficace: si modifica un’area, si crea un habitat, si attira una nuova specie, si soddisfano le sue esigenze, si ottengono risorse per espandere ulteriormente l’isola. Ogni micro-intervento genera conseguenze tangibili. È una spirale virtuosa che annulla quasi del tutto i tempi morti tipici di molti cozy game, e che vi lascia sempre con qualcosa di concreto da fare, che sia soddisfare la richiesta di un Pokémon, costruire una nuova zona o dare sfogo alla creatività per ergere costruzioni fantasiose.

In questo senso Pokopia è molto più “snello” di tanti esponenti del genere. Non ci si perde in menu infiniti o micro-gestioni esasperate; le abilità sono sempre a portata di mano, l’isola è compatta ma sufficientemente varia, e ogni sessione di gioco regala la sensazione di aver compiuto un passo avanti verso il paesaggio dei nostri sogni.

Un Habitat Dex che dà senso alla collezione

In questo spin-off, nonostante la sua natura completamente diversa dai giochi a turni della serie principale, la componente da monster catcher comunque non sparisce, semplicemente cambia forma. Non si "cattura" per combattere, ma per ripopolare: ogni habitat creato viene registrato in un apposito indice dedicato, che funziona come una sorta di "Pokédex ecologico".

Il comfort delle creature diventa, dunque, un parametro centrale: bisogna arredare, posizionare oggetti graditi, creare condizioni ambientali coerenti con le loro preferenze e preparare delle attività per renderli contenti e occupati. A tal proposito, come già accennato, l’idea di usare le mosse iconiche, reinterpretate in chiave gestionale, per raccogliere materiali o modificare il territorio è brillante, perché mantiene un legame diretto con l’identità storica del franchise, rendendo il titolo comunque confortante per tutti i fan e mantenendo un filo conduttore.

Con oltre duecento Pokémon da scoprire, tra biomi diversi ed eventi temporanei, l’isola si trasforma con il passare delle ore di gioco in un vero e proprio ecosistema vivo. Alcune specie compaiono solo in determinate condizioni, altre richiedono combinazioni particolari di elementi ambientali, per cui la sperimentazione diventerà parte integrante della vostra esperienza di gioco, seppur non diventando mai frustrante, bensì lasciandovi un piacevole senso di scoperta.

La campagna principale di Pokopia, che può estendersi per diverse decine di ore a seconda del ritmo scelto, rimane lineare nella sua struttura (d'altronde, parliamo pur sempre di un gioco Pokémon), ma funziona. Anzi, forse è proprio questa linearità a renderla accessibile a un pubblico trasversale: chi cerca relax può seguire il flusso narrativo senza pressioni, mentre chi ama ottimizzare trova sempre nuovi obiettivi da completare.

Un builder essenziale ma centrato

Voglio essere chiara: chi si aspetta una libertà costruttiva totale potrebbe restare parzialmente deluso. Pokopia non è un sandbox puro: per esempio, gli edifici principali seguono progetti predefiniti, per cui richiedono materiali specifici e il contributo di Pokémon con determinate abilità.

L’obiettivo dell'opera, infatti, non è certamente competere con i giganti del genere, bensì integrare elementi da builder all’interno di una struttura più ampia con svariati elementi al suo interno, il tutto rimanendo godibile e accessibile da tutti.

Ciò non significa che la rimodellazione dell’ambiente non sia comunque soddisfacente, anzi: distruggere rocce, spianare terreni, piantare alberi, creare specchi d’acqua: ogni intervento modifica davvero la geografia dell’isola, e grazie a una gestione dei comandi rapida e intuitiva si passa dall’idea all’azione in pochi secondi. Inoltre, con svariati materiali a vostra disposizione, avrete comunque piena libertà di costruire case o edifici più o meno grandi "alla Minecraft", oltre a quelli prestabiliti dal gioco che richiedono i progetti di cui parlavo poc'anzi.

Certo, il mondo non è vastissimo, ma questa scelta evita dispersioni e mantiene sempre alto il senso di controllo, per cui si tratta di un compromesso intelligente tra libertà e accessibilità.

Un multiplayer finalmente attivo

Uno degli aspetti senza dubbio più riusciti di Pokopia è il comparto multiplayer. Anziché aprire solamente la propria isola e invitare altri giocatori, ognuno avrà a disposizione una propria Isola Nebula, ovvero una mappa a parte rispetto a quella principale, dedicata totamelmente al multiplayer.

La differenza sostanziale rispetto ad altri titoli del genere è, infatti, proprio il livello di interazione consentito agli ospiti grazie a questa meccanica: quando si visita l'Isola Nebula di un altro giocatore non si è semplici visitatori, bensì si può contribuire attivamente alla ricostruzione, collaborare nei progetti, creare habitat, partecipare alla gestione delle risorse. Insomma, la sensazione è quella di un vero lavoro di squadra, e si può davvero costruire un'isola insieme agli amici sessione dopo sessione.

Una direzione artistica finalmente all’altezza

Dal punto di vista tecnico, Pokopia rappresenta un passo avanti significativo rispetto ad alcune produzioni principali del brand. Lo stile grafico è morbido, tondeggiante, quasi “peluche”; i Pokémon sembrano piccoli giocattoli animati, con animazioni curate e piene di personalità.

Il nostro Ditto, in particolare, è una vera gioia da osservare: ogni trasformazione è fluida, espressiva, coerente con il tono generale del gioco, e se siete fan della serie vi farà inevitabilmente tenerezza ogni volta che usate una mossa o parlate con un Pokémon nell'isola (il che succederà molto spesso, dato che i mostriciattoli in Pokopia sono davvero chiacchieroni e avranno sempre conversazioni o piccoli giochi da proporvi).

Anche l’isola stessa, pur non puntando su effetti grafici avanzati o illuminazioni complesse, mantiene una stabilità invidiabile e una coerenza stilistica rara, il tutto risultando sempre in un gameplay fluido, sia in singleplayer che in multiplayer, e stabile su Switch 2. Ovviamente non è un titolo che vuole impressionare per potenza tecnica, ma riesce comunque a risultare armonioso e solido, ed è esattamente ciò che serve a un’esperienza che punta tutto sul comfort e sulla continuità.

Una malinconia che resta addosso

Dopo avervi descritto Pokopia in ogni sua caratteristica, è il momento di entrare un po' più nel profondo: c’è, infatti, un elemento che mi ha colpito più di tutti in questo spin-off è il tono emotivo di fondo. Sotto la superficie colorata e rilassante, infatti, l'opera mantiene costante una vena di dolce malinconia; la ricerca dell’allenatore, il mistero sull’assenza degli umani, la sensazione di ricostruire qualcosa che è andato perduto, tutto è stato progettato a modino per restituire un'esperienza di gioco che va ben oltre il "cozy game", e che risveglierà ricordi e sensazioni differenti a chi è fan storico del francise.

Non parliamo, ovviamente, di un dramma o di una storia con eclatanti colpi di scena, bensì di una sfumatura che arricchisce l’esperienza, piacevolmente inaspettata e che la rende sorprendentemente matura per uno spin-off dove il gameplay principale è quello di costruire habitat in un'isola e soddisfare le richieste dei Pokémon.

Insomma, Pokopia è un punto d’incontro tra generi: non reinventa nessuno di essi, ma li amalgama con intelligenza. Il combattimento lascia spazio alla gestione, la cattura si trasforma in accoglienza, la competizione cede il passo alla collaborazione.

È un titolo accogliente, calibrato per adattarsi ai ritmi di chi gioca. Non ha la profondità sistemica dei sandbox più complessi, né la libertà assoluta dei builder puri, ma possiede una personalità forte e riconoscibile, ed è forse questo il suo merito più grande: dimostrare che l’universo Pokémon può ancora sorprendere, se messo nelle mani giuste.