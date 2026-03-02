Avatar di Ospite CPU Pro #227 0
0
giocare nei panni di un Ditto è una di quelle idee che sembrano ovvie solo dopo che qualcuno le ha avute. non so perché non ci abbiano pensato prima
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite VR Scout #892 0
0
quindi sostanzialmente è Animal Crossing coi Pokémon
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SSD_Mod #690 0
0
il multiplayer sull'Isola Nebula mi ha convinto. odio quei giochi dove puoi solo "visitare" l'isola degli altri senza fare niente di concreto, qui finalmente si costruisce insieme davvero
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Core Scout #316 0
0
ma gli edifici con i progetti predefiniti non mi convincono, voglio libertà totale altrimenti che senso ha
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RAM_Bow #394 0
0
la parte sulla malinconia di fondo mi ha colpito. uno spin-off Pokémon che ti lascia quella sensazione di ricostruire qualcosa di perduto... sinceramente non me lo aspettavo, di solito questi titoli puntano tutto sul colore e sul divertimento immediato. se riesce davvero a mantenere quel tono senza diventare pesante potrebbe essere una cosa rara
Questo commento è stato nascosto automaticamente.