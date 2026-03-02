Il portafoglio delle esclusive Microsoft continua a sgretolarsi, e questa volta tocca a uno dei titoli più attesi della lineup Xbox approdare sulla console Sony. Starfield, il kolossal sci-fi di Bethesda Game Studios pubblicato originariamente come esclusiva Xbox e PC nell'autunno del 2023, si prepara ufficialmente a sbarcare su PlayStation 5. Non si tratta più di rumor o indiscrezioni di corridoio: esistono elementi concreti che confermano l'esistenza della versione PS5, con dettagli precisi su date, edizioni e prezzi europei che verranno svelati nelle prossime settimane.

La notizia si inserisce in un contesto industriale ben preciso: la strategia di Phil Spencer e Microsoft di portare le proprie IP su tutte le piattaforme ha già portato titoli come Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5, ridefinendo completamente il concetto di esclusiva first-party nel gaming contemporaneo. Starfield rappresenta però un caso ben più significativo, trattandosi del primo grande RPG open world di Bethesda della nuova generazione, un titolo che aveva fatto della sua esclusività Xbox uno dei principali argomenti di marketing al lancio.

Sul fronte delle voci di corridoio, il sito polacco PPL aveva anticipato l'arrivo della versione PS5 citando la propria fonte Graczdari, con una data indicata al 7 aprile 2026. Va detto che questo informatore ha un track record altalenante: aveva azzeccato l'arrivo di Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5, ma aveva anche clamorosamente mancato previsioni su GTA 6 e sulla DualSense V3. Tuttavia, le informazioni emerse da indagini indipendenti corroborano questa finestra temporale.

La data di uscita confermata per Starfield su PS5 è il 7 aprile 2026, con tanto di edizione fisica disponibile nei negozi. Chi sperava in un accesso anticipato per gli acquirenti dell'edizione Premium rimarrà deluso: non è previsto alcun early access, analogamente a quanto accaduto con altre recenti conversioni multipiattaforma di titoli Microsoft.

Starfield arriverà su PS5 il 7 aprile 2026 in edizione Standard a 49,99€ e Premium a 69,99€, con prezzi sensibilmente più bassi rispetto al lancio originale su Xbox.

La struttura commerciale ricalca quella già vista su Xbox, con due edizioni disponibili: Standard e Premium. I prezzi europei, però, riservano una sorpresa concreta per i giocatori del Vecchio Continente: l'edizione Standard costerà 49,99€, mentre l'edizione Premium sarà proposta a 69,99€). Si tratta di un posizionamento di prezzo decisamente aggressivo, con uno sconto che può raggiungere i 40€ rispetto al prezzo di lancio originale, una scelta che potrebbe attrarre molti giocatori PS5 che avevano rinunciato all'acquisto su PC o Xbox proprio per via del costo.

Il contenuto esatto dell'edizione Premium non è ancora stato dettagliato ufficialmente, ma è ragionevole attendersi che includa gli stessi contenuti aggiuntivi già disponibili nella Premium Edition Xbox, tra cui lo Shattered Space DLC e alcuni pacchetti cosmetici. Bethesda non ha ancora fatto comunicati ufficiali, e l'annuncio formale potrebbe coincidere con l'apertura dei preordini.

Sul fronte preordini, le prime aperture sono attese intorno al 18 marzo 2026, con una possibile anticipazione alla sera del 17 marzo. Gli appassionati italiani troveranno il titolo nei principali store fisici e digitali, incluso il PlayStation Store europeo. Per chi ha già giocato la versione PC o Xbox, vale la pena ricordare che Starfield è un RPG di esplorazione spaziale con oltre 1.000 pianeti visitabili, un sistema di crafting approfondito e una struttura narrativa tipica di Bethesda, con centinaia di ore di contenuti tra quest principali e secondarie.