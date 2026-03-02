Il catalogo di Xbox Game Pass è in continuo movimento, e marzo 2026 non fa eccezione: Microsoft ha ufficialmente comunicato i titoli che lasceranno il servizio in abbonamento a metà mese, visibili già ora con l'etichetta "leaving soon" sull'app mobile Xbox. Non si tratta di perdite devastanti per la lineup complessiva, ma alcuni nomi meritano attenzione, soprattutto per chi ha rimandato l'avvio di certe avventure o vuole completare qualcosa prima della deadline.

La data cerchiata in rosso è il 15 marzo 2026, quando ben sei giochi usciranno dal servizio su Console, PC e Cloud (con una sola eccezione per il solo PC). Tra i titoli in partenza spicca Enter The Gungeon, il frenetico bullet hell roguelike di Dodge Roll che ha conquistato milioni di giocatori con la sua formula di dungeon crawling a base di pistole e proiettili impazziti: se non l'avete ancora completato o non avete sbloccato tutti i segreti, è il momento di rimediare.

Sul fronte racing, invece, chi è abbonato a EA Play tramite Game Pass perderà l'accesso a F1 23, il capitolo della serie di Codemasters che porta la licenza ufficiale della Formula 1. Con F1 25 all'orizzonte, la rimozione di questo titolo rientra nella normale rotazione del catalogo EA Play, che tende a mantenere solo i capitoli più recenti della franchise.

La lista completa dei giochi in uscita il 15 marzo comprende anche Lightyear Frontier, il mech-farming adventure di Frame Break, Mythwrecked: Ambrosia Island di Polygon Treehouse, e He Is Coming, quest'ultimo disponibile solo su PC. Tutti questi titoli restano giocabili fino all'ultimo giorno, quindi c'è ancora tempo per chi vuole recuperarli.

Vale la pena segnalare un caso anomalo: Bratz: Rhythm & Style è entrato nel catalogo Game Pass solo a dicembre 2025 e sarebbe già in lista per l'uscita, una permanenza di soli tre mesi che solleva qualche dubbio sull'effettiva correttezza della segnalazione.

Microsoft offre come di consueto uno sconto di almeno il 20% sull'acquisto di tutti i titoli in partenza, con possibili riduzioni ulteriori qualora i giochi rientrassero nelle promozioni mensili di Xbox. È la finestra ideale per acquistare a prezzo ridotto i titoli che si vogliono conservare nella propria libreria permanente.

La notizia delle uscite arriva in un momento comunque positivo per gli abbonati: Kingdom Come: Deliverance 2 ha fatto il suo ingresso nel catalogo Game Pass proprio in questi giorni, portando con sé decine di ore di RPG medievale open world. La pipeline di nuovi arrivi per il 2026 sembra solida, anche se Microsoft deve ancora svelare gran parte dei titoli previsti per i prossimi mesi.