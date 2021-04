Battlefield: due nuovi giochi in sviluppo, i dettagli ufficiali

Durante gli scorsi mesi i rumor su un nuovo Battlefield si sono rincorsi parecchi sul web. Nel frattempo Electronic Arts non sembrava voler confermare nessun nuovo gioco, affermando qua e la che qualcosa sarebbe arrivato nel corso dell’anno. Finalmente quel qualcosa è giunto, e anche se non abbiamo ancora potuto dare un’occhiata a quel che bolle in pentola, per lo meno siamo lieti di farvi conoscere i primi dettagli ufficiali sulla coppia di nuovi titoli del franchise in sviluppo.

Nel nuovo comunicato rilasciato qualche istante fa, EA conferma che più avanti nel corso dei mesi verrà mostrato molto altro riguardo ai nuovi progetti destinati all’universo di Battlefield, ma per il momento la compagnia americana ha preferito limitarsi a parlare di una paio di aggiornamenti. In primis, viene confermato che il nuovo capitolo di Battlefield uscirà a fine anno sia su console (non vengono specificate quali) che su PC.

Il prossimo gioco principale della serie andrà ad evolvere il brand, portando la guerra su una nuova scala. La presentazione avverrà presto a quanto ci dice EA, ma nel frattempo ha voluto lasciarci facendoci sapere che il nuovo gioco della serie avrà “Distruzioni che mutano le sorti dei combattimenti. Enormi battaglie, con più giocatori e caos mai visto. Tutto grazie alla potenza di PC e console di nuova generazione”.

In aggiunta, è in sviluppo anche un secondo gioco di Battlefield completamente slegato dal capitolo principale in arrivo a fine anno e questa volta destinato al mercato mobile. Il titolo in questione vedrà la luce nel 2022 e sta venendo sviluppato dai ragazzi di Industrial Toys, i quali stanno collaborando a stretto contatto con il team di DICE per far debuttare al meglio su dispositivi mobile la saga FPS.