Battlefield 6 potrebbe non arrivare su old gen

Se siete fan della celebre serie di sparatutto targata DICE ma non avete ancora deciso se passare, o meno, alla next gen, forse questo potrebbe essere il momento giusto per mettersi a cercare una Xbox Series X o una PlayStation 5 in quanto Battlefield 6, secondo il noto leaker Tom Henderson, potrebbe non arrivare sulle console della scorsa generazione, approdando solamente sulle sponde della next gen e del PC.

In una serie di indiscrezioni rilasciate recentemente, Henderson ha dichiarato che Battlefield 6 potrebbe arrivare solo su console di nuova generazione e che questo sarebbe il motivo principale dietro alle voci di un suo arrivo sul Xbox Game Pass al day one. Una peculiare decisione atta ad aumentare significativamente il numero di giocatori presenti al lancio del nuovo capitolo dello shooter in prima persona di EA e DICE, compensando la potenziale perdita di quell’utenza che, per un motivo o per l’altro, non avrà ancora effettuato il passaggio alle nuove macchine da gioco.

Ovviamente, quelle mosse da Henderson, sono solamente congetture e come tali vanno prese, però il volo pindarico del noto leaker avrebbe commercialmente senso dal punto di vista di EA: Microsoft pagherebbe per avere il titolo al dayone su Xbox Game Pass, compensando le vendite minori vista la base installata sensibilmente inferiore rispetto a PlayStation 4 e Xbox One, e gli abbonati al servizio fruirebbero di una parte del catalogo di EA Play disponibile all’interno del servizio in abbonamento di Microsoft, offrendo maggiore visibilità anche al servizio in abbonamento di EA e alle sue IP.

Se poi si tiene conto che queste voci di corridoio sono in linea con le precedenti dichiarazioni fatte sia da DICE che da EA, che sostenevano che gli sviluppatori stessero puntando a delle nuove soluzioni possibili solamente grazie alle console di nuova generazione, il tutto assume dei contorni maggiormente realistici seppur non ufficiali. Ora ci resta solo da attendere il reveal del nuovo capitolo per capire quante delle supposizioni di Tom Henderson corrispondessero al vero.