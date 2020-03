Assassin’s Creed: Bayek di Siwa annuncia grosse novità

Bayek di Siwa, per molti di noi Amun, è tornato a sbucare fuori dopo le vicissitudini di Assassin’s Creed Origins, o meglio, l’attore che gli da la voce lo fa. Abubakar Salim mette i fan della saga degli assassini sull’attenti con un recente tweet. Dopo aver commentato l’emergenza internazionale del Covid-19, che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, l’attore ha poi spostato il focus dell’attenzione in ambito videoludico: “Ci sono alcuni potenti reveal e annunci in arrivo per voi questa settimana. Oh, e non siate sciocchi. State a casa e giocate. Che bel modo di vivere la vita, vero?“. Lui si che conosce la quarantena da gamer.

Ora, le sue suggestioni potrebbero portarci subito a pensare che stia parlando di notizie riguardo il prossimo Assassin’s Creed, ma proviamo un attimo a ragionare e calmare i bollori da giocatori incalliti: Salim è attivo su più campi, non solo quello videoludico, quindi potrebbe riferirsi anche a qualcosa di diverso. Ciononostante il fatto che lui sia legato alla saga di Assassin’s Creed, continua a farci propendere – noi, i fan e i meno fan – per credere al fatto che le anticipazioni di cui parla riguardano il nuovo capitolo dell’epopea assissineggiante targata Ubisoft.

Ormai da tempo i rumor vogliono che in casa di sviluppo si stia programmando un Assassin’s Creed ambientato tra le terre norrene durante l’epoca dei vichinghi, ma Ubisoft non ha mai dichiarato nulla di ufficiale, pertanto non possiamo fare altro che aspettare. Altre dichiarazioni, sue o di altri non importa. Rimaniamo quindi nel dubbio. A cosa si stava riferendo Salim? Quali potenti rivelazioni potranno guastare la nostra felice vita da videogiocatori? Solitamente avremmo potuto trovare risposta all’E3, ma purtroppo, per le motivazioni che ben conosciamo, l’evento non si terrà. Disdetta.

Assassin’s Creed è un gioco multipiattaforma, l’ultimo capitolo, Odissey è giocabile su PS4, Xbox One, Google Stadia e PC. Voi l’avete giocato? Cosa ne pensate? Rispondeteci qui sotto nei commenti.