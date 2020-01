Bayonetta 3: nuovi dettagli sul gioco arriveranno a breve?

L’anno nuovo è appena iniziato ed insieme ad esso sono iniziati ad arrivare anche i primi rumor dedicati al mondo videoludico. Già da qualche settimana in rete non si fa altro che parlare di un ipotetico Nintendo Direct (per ora è stato confermato “solo” un Pokémon Direct) dove, probabilmente, la casa nipponica rivelerà qualche dettaglio sui giochi in uscita durante il 2020. Platinum Games potrebbe prendere parte alla diretta, svelando qualche novità riguardante il futuro Bayonetta 3.

Ad accentuare questi particolari bisbigli mediatici sarebbero le dichiarazioni di Kenichi Sato (presidente della compagnia). Stando al presidente nipponico, Platinum Games avrebbe intenzione di rilasciare aggiornamenti importanti riguardante i progetti di questo 2020. Tra i vari annunci ci saranno anche novità essenziali riguardante il progetto Bayonetta 3. Tutte queste informazione sarebbero in arrivo durante i primi mesi del 2020 (almeno stando alle parole di Sato).

Ovviamente non abbiamo ancora conferme concrete su un possibile Nintendo Direct, così come non sappiamo esattamente se Bayonetta 3 verrà mostrato durante la diretta stessa. Sicuramente il reveal di qualsiasi informazione riguardante il gioco riuscirà a soddisfare i fan. Non è da escludere anche l’annuncio di un’ipotetica data d’uscita per Bayonetta 3 (che secondo molti potrebbe uscire entro la fine del 2020).

La cosa certa in questo momento è che dobbiamo ancora pazientare. Probabilmente durante le prossime settimane Nintendo farà la sua mossa nel confermare (o smentire) l’esistenza di un possibile Nintendo Direct. Vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà un’esclusiva per Nintendo Switch, ma il primo capitolo della saga è attualmente disponibile anche per altre piattaforme (oltre a quella Nintendo). Inoltre, durante il prossimo Febbraio, Bayonetta arriverà anche su PS4 e Xbox One grazie ad un bundle dedicato.