Bayonetta 3: “non c’è nulla di cui preoccuparsi” rassicura Platinum Games

Chi si ricorda l’annuncio di Bayonetta 3? Probabilmente tutti ricorderanno il teaser trailer del titolo, ma meno si renderanno conto che tale filmato risale a ben tre anni fa. Era il 2017 e durante l’E3 di Los Angeles Platinum Games annuncia il terzo ed attesissimo capitolo della saga con protagonista la strega più sexy del mondo videoludico. Sono passati addirittura due mesi del 2020, e del titolo ancora nessun aggiornamento e/o qualche trailer nuovo, per fortuna ci sono gli sviluppatori Hideki Kamiya e Atsushi Inaba a cercare di tranquillizzare tutte quelle persone che stanno perdendo la fiducia di vedere il titolo nel giro di poco tempo.

In una intervista rilasciata a Gematsu, Atsushi Inaba ha parlato dei progetti di Platinum Games ma soprattutto di Bayonetta 3. Inaba fa sapere di non potere dire nulla a riguardo ma al tempo stesso vuole tranquillizzare i giocatori dichiarando quanto segue: “Non c’è nulla di cui preoccuparsi, davvero, niente di cui preoccuparsi. Sta andando tutto per il meglio, non c’è nulla da temere“.

Sembrerebbe quindi che il lavoro stia proseguendo regolarmente, ma soprattutto senza intoppi, ed è questa la notizia positiva. Sappiamo bene quanto i due sviluppatori ci tengano a rendere felici gli appassionati di Bayonetta e quanto questi stiano aspettando con trepidazione il terzo capitolo. C’è da dire che la comunicazione spetta con ogni probabilità a Nintendo e sarà quindi la grande N a decidere quando e come rivelare qualcosa di più sul titolo. Non ci resta quindi che aspettare e sperare di avere notizie al più presto.

