BioShock The Collection: offerta su Amazon, prezzo più basso di sempre

BioShock The Collection è ora in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre per la versione fisica. Ecco tutti i dettagli.

Noi videogiocatori siamo sempre in cerca delle migliori offerte per recuperare i nostri giochi preferiti: ora, abbiamo l’occasione di farlo con BioShock The Collection per PlayStation 4 e Xbox One. In questo momento, il gioco di 2K Games è disponibile al prezzo di 19.99 euro: si tratta del valore più basso raggiunto sullo store Amazon per la versione fisica. Potete trovarlo a questo indirizzo.

BioShock The Collection comprende i tre giochi della saga: BioShock (gioco base più i DLC “Museo delle Idee Orfane” e “Stanze delle sfida”), BioShock 2 (gioco base più i DLC “Prove protettore” e “Minerva’s Den”) e Bioshock Infinite (gioco base più i DLC “Scontro tra le nuvole”, “Funerale in mare Episodio 1 ed Episodio 2” e il pacchetto “Il meglio di Columbia”). Tutto il contenuto è proposto in formato rimasterizzato ad alta risoluzione.

La descrizione di BioShock The Collection riporta: “Preparati alle emozioni delle modalità per giocatore singolo e dei contenuti aggiuntivi di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, insieme al pacchetto Il meglio di Columbia e ai commenti del regista: Imagining BioShock, in cui l’ex-direttore creativo di Irrational Games Ken Levine e il direttore dell’animazione Shawn Robertson parlano della serie. Con storie coinvolgenti, nemici leggendari e armi originali, BioShock: The Collection è un’esperienza davvero indimenticabile.”

Come possiamo leggere, la serie è nata dalla mente di Ken Levine, considerato uno dei grandi creativi dell’industria videoludica: non a caso, infatti, gli abbiamo dedicato un approfondimento a cura di Lorena Rao; vi consigliamo di non perdervi l’articolo che potete trovare a questo indirizzo.

Diteci, avete giocato tutta la saga, oppure dovete ancora recuperare uno dei capitoli? Qual è il vostro preferito tra i tre? Amate di più le oscure profondità di Rapture, o la controversa Columbia?