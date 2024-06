Black Myth Wukong: brutte notizie per i possessori di Xbox

Il recente Summer Game Fest ha visto fra i suoi protagonisti anche Black Myth: Wukong, il quale si è presentato con un nuovo trailer per inaugurare l'apertura dei preorder.

Tuttavia, per i giocatori su console Xbox Series X|S, c'è stata una notizia inaspettata: il rilascio del titolo per queste piattaforme è stato posticipato rispetto alla data originariamente prevista del 20 agosto, riservata invece per PC e PS5.

Il team di sviluppo di Game Science ha confermato sul proprio sito ufficiale che le versioni per Xbox Series X e Series S richiederanno ulteriori ottimizzazioni per soddisfare gli elevati standard qualitativi prestabiliti dallo studio, motivo per cui "non saranno rilasciate in contemporanea con le altre piattaforme". Si sta lavorando intensamente per minimizzare l'attesa e sarà comunicata una nuova data di rilascio non appena possibile.

Nel frattempo, per i collezionisti e gli amanti delle edizioni fisiche, sono state annunciate delle sontuose versioni fisiche per PC. Queste edizioni, come da tradizione, non includeranno il gioco in formato disco, una scelta dettata da quelle che sono state descritte dalla software house come "limitate risorse offline".

La Physical Deluxe Edition di Black Myth: Wukong, venduta a 169 dollari, comprende vari oggetti da collezione: una confezione di acciaio, una fedele replica del cerchietto del protagonista in bronzo, una stampa a colori, l'anello "Thunder Ring", una collana "Wind Chime", una spilla "Gold Sun Crow", oltre a stampe, cartoline e un certificato di garanzia. Importante sottolineare, però, che il gioco incluso è una edizione Digital Deluxe attivabile su Steam.

Per chi desidera qualcosa di ancora più esclusivo, la Collector's Edition fisica, proposta a 400 dollari, oltre agli elementi della Deluxe Edition, offre anche una statua del protagonista di 40 cm denominata "Confront Destiny" e una stampa speciale "Teaching the Heart Sutra".

Le edizioni digitali rimangono l'opzione principale per molti giocatori, con il gioco base disponibile a 59,99 euro su Steam e a 69,99 euro su PS5, mentre l'edizione Digitale Deluxe ha un costo di 69,99 euro su Steam e 79,99 euro su PS5.