Black Myth Wukong, il team ha ricevuto da Sony un supporto notevole

Il supporto di Sony ai titoli indipendenti di successo emerge con forza nel caso di Black Myth Wukong (acquistabile su Instant-Gaming), rivelando una strategia di partnership che va ben oltre la semplice distribuzione. Durante una recente intervista, Phil Rosenberg, Senior Vice President delle Relazioni con i Partner Globali di Sony Interactive Entertainment, ha condiviso dettagli significativi sul ruolo che PlayStation ha avuto nel sostenere lo sviluppo di quello che è diventato uno dei titoli più acclamati dell'anno. Un'operazione che evidenzia come il colosso giapponese stia investendo risorse considerevoli nell'individuare e coltivare talenti emergenti nel panorama videoludico globale, con un'attenzione particolare verso studi di sviluppo promettenti ma meno visibili.

Secondo Rosenberg, il team Content Ventures di Sony possiede un talento straordinario nell'identificare nuove proprietà intellettuali con potenziale dirompente. Questo gruppo di lavoro specializzato ha saputo scovare e supportare titoli che si sono rivelati fenomeni commerciali e di critica come Stray, Genshin Impact, Stellar Blade e, appunto, Black Myth Wukong. La dichiarazione di Rosenberg non lascia spazio a interpretazioni quando afferma che "nessuno al mondo è migliore" di Christian Svensson e Shawne Benson nell'individuare questi tesori nascosti del panorama videoludico.

Il lavoro di scouting non si limita alla semplice individuazione di progetti promettenti, ma prevede un vero e proprio percorso di nurturing - nutrizione e coltivazione - delle aziende emergenti che, per loro natura, risultano spesso difficili da individuare nel mercato affollato dello sviluppo indipendente. Un approccio che ricorda quello di un talent scout musicale, ma applicato al mondo dei videogiochi.

L'aspetto più interessante emerso dall'intervista riguarda il livello di coinvolgimento di PlayStation nello sviluppo di Black Myth Wukong. I team di gestione degli account di terze parti e quelli dedicati allo sviluppo delle partnership hanno fornito "massiccio supporto" al titolo di Game Science, fungendo spesso da primi punti di contatto tra lo studio cinese e l'ecosistema PlayStation. Un approccio simile è stato adottato anche per altri titoli di successo come Stray, confermando una strategia consolidata che punta su relazioni di lungo periodo con gli sviluppatori più promettenti.

Il caso di Black Myth Wukong si intreccia con le discussioni sull'esclusività che hanno caratterizzato il dibattito videoludico nell'ultimo anno. Durante il 2023 erano circolate voci su un presunto accordo di esclusività tra Sony e Game Science che avrebbe impedito il rilascio del gioco su piattaforme Xbox. La questione era stata ulteriormente alimentata quando un rappresentante di Microsoft aveva precisato che il ritardo non era dovuto a limitazioni della piattaforma.

La verità è emersa solo all'inizio del 2024, quando il CEO e fondatore di Game Science ha chiarito che la versione Xbox di Black Myth Wukong non è arrivata a causa di problemi di ottimizzazione specifici per Xbox Series S. Una spiegazione tecnica che ha spento le polemiche, ma che non ha impedito alla community di interrogarsi sul reale peso che il supporto di Sony possa aver avuto nelle decisioni relative alla distribuzione multipiattaforma.

Nel frattempo, il successo di Black Myth Wukong ha generato anche fenomeni collaterali, come l'apparizione di un clone non autorizzato sul Nintendo eShop, segno dell'impatto culturale che il titolo ha avuto nell'industria. Interessanti anche le dichiarazioni del CEO riguardo la mancata vittoria del Game of the Year, che mostrano come le aspettative attorno al titolo fossero elevatissime.

La strategia di Sony nel supportare sviluppatori terzi promettenti come Game Science si inserisce in un contesto più ampio di competizione per i contenuti esclusivi e per la creazione di un ecosistema distintivo. Un approccio che ricorda quanto avvenuto con Monster Hunter Wilds, altro titolo che ha fatto registrare numeri impressionanti con oltre 10 milioni di copie vendute nel suo primo mese di disponibilità, dimostrando l'efficacia di queste partnership strategiche.