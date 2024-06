Tutti vogliono Black Myth: Wukong, record di wishlist su Steam

Il videogioco Black Myth: Wukong sta guadagnando un'attenzione notevole, attirando l'interesse sia dei giocatori che degli analisti. Secondo stime di GameDiscoverCo, un'azienda nota per l'accuratezza delle sue analisi di mercato, il gioco è stato aggiunto a più di quattro milioni di liste dei desideri su Steam, superando popolari titoli come Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Particolarmente impressionante è stata la performance di Black Myth: Wukong all'evento Summer Game Fest, dove il titolo ha raccolto ulteriori 854.000 indicazioni nelle liste dei desideri solo in quella settimana, posizionandosi al primo posto tra tutti i giochi presentati. Tra gli altri giochi notevoli citati nei report, troviamo Civilization VII con 593.000 aggiunte, seguito da Once Human, Dragon Ball: Sparkling! Zero, e altri.

L'accoglienza è stata particolarmente calorosa in Cina, il paese natale degli sviluppatori del gioco, Game Science. Qui, la versione fisica del gioco ha visto preordini straordinari, con la deluxe edition che ha raggiunto 160.000 preordini in poche ore su JD.com, nonostante fosse disponibile in soli 10.000 esemplari al prezzo di circa 275 euro ciascuno. Una seconda tornata di prenotazioni ha registrato più di 700.000 registrazioni, evidenziando un interesse massiccio.

Black Myth: Wukong è un videogioco di tipo action-RPG ispirato al celebre romanzo cinese Viaggio in Occidente. Il gioco sarà rilasciato il 20 agosto 2024 per piattaforme PC e PS5, mentre la versione per Xbox Series X/S seguirà successivamente. La forte domanda e l'elevato numero di aggiunte nelle liste dei desideri indicano che questo titolo potrebbe essere uno dei successi più rilevanti del prossimo anno nel settore dei videogiochi.