Blair Witch: ecco quando arriveranno le versioni fisiche del gioco

L’attuale annata videoludica è stata decisamente piena zeppa di ottime opere che hanno saputo regalarci uno dei migliori periodi di questa generazione. Sicuramente i vari amanti del genere Horror hanno trovato pane per i propri denti durante gli scorsi mesi. Tra titoli più noti (come per esempio Resident Evil 2) anche il “tie-in” dedicato al mondo di Blair Witch ha saputo impressionare l’utenza (pur essendo un titolo abbastanza discreto). Visto proprio questo inaspettato “successo” i ragazzi di Blooper Team hanno deciso di rilasciare anche una versione fisica del gioco.

Blair Witch sarà ufficialmente distribuito da Koch Media ed uscirà il prossimo 31 Gennaio in versione “boxata” per PlayStation 4 e Xbox One. Dalle prime informazioni sembra che questa particolare edizione non presenta alcun tipo di contenuto bonus o speciale. Quindi chi ha già la versione digitale di Blair Witch potrebbe non trovare un senso nel acquistare il prodotto dei Blooper Team (se non per puro desiderio collezionistico).

Se per caso non conoscete questa particolare opera vi basta sapere che, Blair Witch è un survival horror psicologico ambientato nello stesso universo della pellicola cinematografica del 1999. Nei panni di un detective dovremmo scovare i misteri di una sparizione. Questa disavventura ci porterà ad affrontare i vari orrori di una foresta maledetta in quale, secondo le leggende, giace una maligna presenza. Il nostro obbiettivo sarà quello di risolvere il mistero di questo inquietante posto (oltre a ritrovare la persona scomparsa) senza però perdere la propria sanità mentale.

Se siete appassionati di questa tipologia di giochi probabilmente Blair Witch potrebbe fare al caso vostro. Quindi se volete recuperare la versione fisica del gioco vi conviene aspettare il prossimo 31 gennaio. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!