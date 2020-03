Bleeding Edge: svelate le dimensioni dei file di gioco

Dopo aver sviluppato diversi videogiochi improntati con una forte componente narrativa ed in giocatore singolo, Ninja Theory è quasi pronta a lanciare sul mercato un tipo di esperienza videoludica più sperimentale per il team. Bleeding Edge si presenta come un titolo multiplayer online in cui due squadre si danno battaglia in combattimenti 4 contro 4. Ora, a pochi giorni dal rilascio, sono state pubblicate le dimensioni dei file di gioco.

La grandezza dei file si può trovare sulla pagina di Bleeding Edge sia sul Marketplace di Xbox che all’interno del Microsoft Store. Stando a ciò che è stato pubblicato Bleeding Edge su Xbox avrà la dimensione di 11,44 GB, mentre la versione per PC richiederà 14,85 GB. Data la natura del titolo, è molto probabile che le dimensioni andranno ad aumentare nel tempo man mano che verranno aggiunti i vari aggiornamenti.

Nonostante Bleeding Edge si discosti molto dal tipo di esperienze proposte in passato dal team svedese, ciò che c’è di riconoscibile all’istante nel lavoro di Ninja Theory sul titolo è il design e tutta la visione artistica del loro nuovo gioco. Oltre a questo, anche il gameplay frenetico e improntato all’azione è uno dei marchi di fabbrica dello studio, tutti cavalli da battaglia ben presenti anche in quel che abbiamo visto fin’ora riguardo Bleeding Edge.

Vi ricordiamo che Bleeding Edge uscirà il prossimo 24 marzo su Xbox One e PC (via Microsoft Store). Essendo uno dei titoli facente parte degli Xbox Game Studios, il titolo sarà compreso fin dal day one all’interno del catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. Cosa ne pensate delle dimensioni dei file del nuovo gioco sviluppato da Ninja Theory?