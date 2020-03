Bleeding Edge: l’esclusiva Microsoft mostra i suoi eroi

Oramai pochissimi giri di orologio ci separano dal debutto, su scaffali e store digitali, di Bleeding Edge l’ultima fatica made in Ninja Theory che mostra un trailer di lancio pieno di colori e divertimento. Il video comunque non ci mostra nessuna sequenza di gioco, si limita a a presentarci i vari eroi/campioni/lottatori dell’arena di gioco. Diverranno nostri beniamini dei criminali incalliti che hanno modificato il loro corpo con le augmentation, degli innesti cybernetici illegalissimi che fanno di loro esemplari di forza e agilità senza pari.

Bleeding Edge mixa elementi MOBA e action TPS: lo scopo di ogni partita è quello di sconfiggere la squadra avversaria. Come? Sono previste due modalità: in una si devono conquistare delle zone d’interesse o nell’altra, cercheremo di depositare delle batterie che spawnano sulla mappa in specifiche zone dell’arena. Dallo stile overwatchesco e dal tono divertito nel video vengono presentate alcune abilità dei personaggi di Bleeding Edge. In ultimo pare che le squadre vengano formate da quattro giocatori. Guardiamolo insieme!

C’è chi può saltare schivando i proiettili, chi può fare danno ad area ai nemici circostanti, chi carica, chi cura e anche chi addormenta. Insomma le prospettive sono molto più che semplicemente interessanti e conoscendo quei geniacci di Ninja Theory siamo certi che non sia il solito titolo competitivo. Il video ci spoilera che anche l’ambiente potrà essere sfruttato per arrecare danno ai nostri avversari, cosa che in altri titoli di questo genere non si era ancora vista.

A noi di Tom’s Hardware piace divertirci davanti ai video giochi e detto sinceramente, questo titolo sembra parecchio divertente! A quanto pare i supervillain che popolano il mondo di Bleeding Edge combattono a scopo “sportivo” ma la tagline che conclude il video vale molto più dei nostri ragionamenti. Sembra quasi che i lottatori del gioco parlino per noi player: “Why do we fight? Because we like it!” Perché combattiamo? Perché ci piace!