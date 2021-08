Bloodborne in prima persona è un’esperienza impressionante

Dopo sei anni dal suo rilascio su PS4, Bloodborne è ancora nei pensieri degli appassionati. Il titolo targato From Software ha saputo ammaliare tutti i possessori di una console PlayStation 4 grazie al suo mondo di gioco tanto lugubre quanto affascinante e un gameplay sempre molto soddisfacente. Sono mesi che in rete si continua a parlare di una possibile remastered di questo classico istantaneo, ma di conferma ufficiali, ad oggi, nemmeno la più fievole ombra.

C’è però ancora una grande attenzione attorno a Bloodborne, tanto che molti appassionati si dilettano nel creare mod che hanno dell’incredibile. Dopo la patch che permette di giocare al titolo a 60 FPS su PS4, un modder ha sviluppato di recente una mod che ci fa tornare a Yarnham per vivere l’intera città in prima persona. Una prospettiva inedita per il titolo From Software, che ci dona la possibilità di rivivere una delle esperienze più belle della scorsa generazione con ancora più immersione.

Questa nuova creazione è stata fatta da un modder chiamato Garden of Eyes, il quale ha costruito il proprio lavoro su una mod già esistente di Dark Souls 3, realizzata dal modder Zullie The Witch. Questa mod per Bloodbonre, però, va oltre il semplice spostamento della telecamera alla prima persona e prende in considerazione anche tutta una serie di aggiustamenti così da rendere l’esperienza più naturale e divertente possibile.

Come possiamo vedere dal trailer di presentazione di questa mod, giocare Bloodborne in prima persona cambia molte carte in tavola, e trasforma il gioco e le iconiche boss fights in un qualcosa di nuovo da affrontare. Il lavoro del modder sembra davvero di qualità, ma non sappiamo ancora quando sarà resa disponibile questa mod. Se volete tenere d’occhio il progetto vi basta fare una capatina alla pagina Patreon del cratore di questa mod.