Bloodborne incontra Castlevania in questo fenomenale tributo

Ogni generazione videoludica ha le proprie nuove IP che riescono a conquistare il cuore dei giocatori, e su PlayStation 4 una di queste è sicuramente Bloodborne. L’amore degli appassionati verso il titolo From Software è sconfinato, e molti di questi fan deciso di creare bellissimi tributi a questo titolo.

L’account Twitter The Art of Video Games è solito scovare molte delle opere fan-made create da diversi artisti digitali, e quest’oggi ci propone una fantastica riproduzione in pixel art che ha come soggetto proprio Bloodborne.

Quest’opera è stata creata da ‘domino99design’, un artista che ha voluto omaggiare il titolo From Software a modo suo, traslando la prospettiva alle due dimensioni. Proprio questa scelta fa sembrare il titolo un gioco a scorrimento orizzontale, e il mood lo avvicina parecchio ai grandi classici in 2D del franchise di Castlevania.

Pixel art | Bloodborne Artist: @domino99designs pic.twitter.com/RNQMWAdAn9 — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) October 11, 2021

Poco da dire, sia in tre dimensioni che in 2D ed in pixel art Bloodborne rimane uno dei videogiochi artisticamente più affascinanti che siano mai esistiti, e tutti i tributi che ha avuto da quando è uscito testimoniano un grande amore da parte dei giocatori nei suoi confronti.