Bloodborne: il produttore passa a Team Ninja, cosa bolle in pentola?

Masaaki Yamagiwa, ex producer di Bloodborne di FromSoftware, è stato appena accolto tra le file di Team Ninja, celebre software house che ha dato i natali a Nioh e Nioh 2, per lavorare presumibilmente a un nuovo gioco della saga o comunque a un probabile soulslike.

Sia Bloodborne che Nioh sono due forti IP del genere soulslike, e vedere che un ex creatore di uno dei videogiochi più apprezzati del filone sta confluendo in un altro team specializzato in questo tipo di giochi è sicuramente entusiasmante e apre a una serie di interrogativi interessanti. Che si tratti di Nioh 3 o di un nuovo videogioco tirato fuori dal cilindro dell’inventiva di Team Ninja, purtroppo è ancora presto per saperlo.

Sia Nioh che Bloodborne sono due soulslike dark fantasy, anche se Nioh ha più influenze giapponesi e asiatiche nella sua narrativa e nella sua arte, mentre Bloodborne ha un piede nella cultura gotica occidentale. Mentre i rumor sullo sviluppo o meno di Nioh 3 sono appena partiti proprio grazie all’approdo di Yamagiwa alle porte di Team Ninja, il gioco di FromSoftware è invece apparso tra altre voci negli scorsi giorni: secondo tali dicerie ci sarebbe in sviluppo un probabile remake da parte di un altro studio, nonostante il gioco sia uscito solo nel 2015.

A fun evening with Team Ninja’s Yasuda-san and @giwamasa, who joined Team Ninja @TeamNINJAStudio pic.twitter.com/WQTb6As0o2 — Shuhei Yoshida (@yosp) October 8, 2021

Il primo videogioco della saga di Nioh narra di William, ex-pirata irlandese che evade dalla sua prigionia nella Torre di Londra, grazie al possesso di poteri particolari legati a demoni giapponesi. Il seguito, Nioh 2, è in realtà un prequel ambientato nel periodo feudale del Giappone. Entrambi i videogiochi, precedentemente esclusive Sony, sono stati pubblicati di recente in veste rimasterizzata sia per PS5 in modo da adattarsi alla next-gen, sia per il mercato PC.