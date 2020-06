Bloodborne: nuovi leak suggeriscono l’uscita su PC

Sebbene i precedenti rumor riguardo l’arrivo di Bloodborne su PC siano stati smentiti direttamente da Sony, sul web sono apparsi diversi nuovi leak che sembrano essere certi dell’uscita del titolo From Software su PC. Il souls like uscito nel 2015 è stato uno dei videogiochi più amati dei giocatori di questa generazione, con moltissimi utenti PC che bramano l’uscita del gioco anche in versione personal computer.

Il primo di questi nuovi leak riguardanti Bloodborne, arriva direttamente dall’account Twitter di Sloth Mom. Il tutto è partito come uno scherzo, ma rispondendo ad alcuni commenti la ragazza ha poi affermato di aver avuto la notizia da una fonte affidabile, più volte citata anche nei tweet successivi, che però non è mai stata menzionata.

You can play Bloodborne on PC with PS Now…or wait a little longer https://t.co/oDIc1tq2sf — Wario64 (@Wario64) June 4, 2020

È però il secondo leak che ha destato molta più attenzione, dato che proviene dal noto leaker Wario64, già fautore in passato di diverse anticipazioni che si sono rivelate poi corrette. Secondo questo utente di Twitter, l’aggiunta di Bloodborne nel catalogo del servizio PlayStatin Now sarà solamente uno dei modi per poter giocare al titolo From Software su PC. Come dice nel suo ultimo tweet: “puoi giocare a Bloodborne su PC con PS Now…o aspettare ancora un pò…”

Al momento manca ancora nu ufficialità, e non sappiamo se Sony si muoverà per smentire questi rumor come fatto qualche settimana fa. Cosa ne pensate di questi ultimi leak relativi all’arrivo di Bloodborne su PC? Vedremo mai il successo di From Software uscire dai confini di PlayStation 4?