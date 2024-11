Bloodborne va in manutenzione e i fan impazziscono aspettandosi un annuncio

FromSoftware ha annunciato una manutenzione dei server di Bloodborne in concomitanza con il 30° anniversario di PlayStation, scatenando speculazioni tra i fan del celebre action game del 2015.

L'annuncio ha, infatti, riacceso le speranze dei giocatori per un possibile aggiornamento next-gen o un remake per PS5 del titolo, mai realizzati finora nonostante le numerose richieste. Nonostante ciò, non possiamo che invitarvi a tenere basse le aspettative e alta la cautela, ricordando che in passato simili manutenzioni non hanno portato a novità sostanziali, tanto meglio che questa volta cadono in concomitanza con l'anniversario della prima PlayStation.

Il director Hidetaka Miyazaki ha recentemente dichiarato di non poter parlare del futuro di Bloodborne, non possedendo FromSoftware i diritti sulla proprietà intellettuale. Ha però ammesso che il gioco trarrebbe beneficio dall'essere riproposto su hardware più moderno.

Nel 2022 una simile manutenzione dei server era coincisa con i Game Awards, generando aspettative poi disattese. Nonostante ciò, i fan continuano a sperare in un aggiornamento a 60 fps o in una versione next-gen di Bloodborne, desiderio finora rimasto insoddisfatto.

Al momento non ci sono conferme ufficiali di novità in arrivo per il titolo. I giocatori dovranno, quindi, molto probabilmente prepararsi all'ennesima delusione, in attesa di sviluppi concreti sul futuro di uno dei giochi più amati e richiesti degli ultimi anni.

Bloodborne alla sua uscita ha rapidamente conquistato un posto di rilievo nella storia dei videogiochi, diventando un cult per milioni di giocatori in tutto il mondo. Possiamo dire, infatti, che ha segnato una svolta nella carriera di FromSoftware: prima di questo titolo, lo studio era conosciuto principalmente dagli appassionati di giochi di ruolo hardcore. Con Bloodborne, FromSoftware è riuscita ad ampliare il proprio pubblico, attirando l'attenzione della critica mainstream e conquistando numerosi premi.

Nnonostante il successo critico e commerciale, però, Bloodborne è rimasto un'esclusiva PlayStation 4 senza ricevere aggiornamenti per le console di nuova generazione. Questo ha alimentato per anni le speranze dei fan per un remake o un remaster, trasformando Bloodborne in una sorta di "santo graal" dei videogiochi, desiderato ma apparentemente irraggiungibile.