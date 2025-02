Sony ha imposto la rimozione della mod per i 60 fps di Bloodborne

Lance McDonald, un nome sicuramente conosciuto tra i fan di Bloodborne, è stato costretto a rimuovere la sua popolare mod per giocare a 60 fps alla versione emulata della celebre esclusiva di Sony.

Il modder, difatti, ha ricevuto una notifica ufficiale di violazione del DMCA da parte di Sony Interactive Entertainment, la quale richiedeva la rimozione immediata della mod, prima di intraprendere alcuna azione legale nei confronti di McDonald.

La mod permetteva di giocare a Bloodborne a 60 fps su PS4 modificate.

La mod, rilasciata nel 2021, permetteva di giocare al titolo FromSoftware con una maggiore fluidità sia su PlayStation 4 modificate che giocando tramite emulatore su PC. Per quanto McDonald abbia rimosso prontamente la mod, i giocatori hanno già fatto notare che ci sono molteplici altre possibilità di giocare al titolo nella sua forma migliore.

McDonald ha annunciato la notizia su X ieri: "Oggi ho ricevuto una notifica di takedown DMCA per conto di Sony Interactive Entertainment che mi chiedeva di rimuovere i link alla patch che avevo pubblicato su internet, quindi l'ho fatto". La decisione di Sony arriva quasi quattro anni dopo il rilascio originale della mod.

Questa mossa ha sollevato speculazioni nella community. Alcuni sperano che Sony stia preparando una remaster o una nuova versione di Bloodborne con miglioramenti al framerate, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

Per gli appassionati di emulazione che desiderano ancora sperimentare Bloodborne con prestazioni migliorate, resta la possibilità di utilizzare alcuni emulatori PlayStation 4 per PC, che permettono di forzare i 60 FPS nei titoli riprodotti, sia cercare la versione del gioco che include già diverse mod atte a migliorare framerate, prestazioni e dettagli grafici.

La rimozione della mod di McDonald rappresenta, comunque, una perdita significativa per la community di modding di Bloodborne, soprattutto in virtù del fatto che, pe quanto ancora disponibile attraverso vie on ufficiali, la mod non riceverà ulteriori aggiornamenti.