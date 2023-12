Bobby Kotick lascia Activision Blizzard la prossima settimana

Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard lascerà Activision-Blizzard il prossimo 29 dicembre. Questo decreterà la fine di una lunga era (a tratti, non molto positiva), ma anche l'inizio di nuove prospettive per uno dei giganti dell'industria videoludica, ora sotto il comando di Xbox.

Secondo quanto riportato da The Verge, Kotick lascerà ufficialmente il suo incarico senza un successore diretto. Invece, esponenti di spicco come Mike Ybarra e Rob Kostich saranno sotto la supervisione di Matt Booty, presidente di game content and studios di Microsoft. Un cambiamento significativo, poiché Microsoft ha precedentemente integrato le leadership di Kotick e ZeniMax nel proprio team di Xbox.

Questa transizione arriva alcuni mesi dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e segna il termine di un capitolo storico. Phil Spencer aveva già confermato in ottobre che Kotick avrebbe mantenuto la sua posizione fino alla fine dell'anno.

Oltre a Kotick, la Chief Creative Officer Lulu Meservey lascerà l'azienda alla fine di gennaio 2024, mentre il Vice Presidente di Blizzard/King, Humam Sakhnini, si congederà la prossima settimana. Altri dirigenti di Activision Blizzard seguiranno nel marzo 2024.

Kotick ha ricoperto il ruolo di CEO di Activision fin dal lontano 1991, guidando l'azienda attraverso acquisizioni cruciali come Vivendi, King e Major League Gaming. Nel 2008, la società si è fusa con Blizzard Entertainment.

Negli ultimi periodi, il CEO è stato preso di mira per diverse controversie avvenute dentro l'azienda, con accuse di molestie sessuali e la presunta creazione di una cultura tossica all'interno di ABK, specialmente in Blizzard. Kotick ha respinto tali accuse definendole "inaccurate" e sottolineando l'introduzione di una politica di tolleranza zero per le molestie.

Activision-Blizzard, ora, guarda al futuro, con una nuova leadership che dovrà affrontare diversi cambiamenti all'interno di Microsoft.