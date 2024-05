Hades 2 | Guida ai migliori Arcani

Finalmente Hades 2 è stato lanciato a sorpresa in Accesso Anticipato su Steam dopo un technical test durato qualche settimana (articolo di prime impressioni qui), e già nessuno può farne più a meno. Il nuovo capitolo della saga di Supergiant Games promette già faville nonostante sia ancora una versione non definitiva, e per questo motivo siamo già in grado di fornirvi una guida efficace per scegliere i migliori Arcani. Non mancate di leggere anche i nostri consigli utili per iniziare a giocare!

Cosa sono e come funzionano gli Arcani in Hades 2?

Hades 2 è un gioco roguelite come il suo predecessore, dove ad ogni fine di una run corrisponde un avanzamento della trama e del gameplay. L'espansione delle meccaniche di gioco avviene anche tramite gli Arcani, dei potenziamenti acquistabili tramite i Reagenti trovabili nei dungeon come le ceneri o le psiche.

La scelta e l'acquisto degli Arcani avviene presso la stanza di Melinoe, un altare posto sul percorso per arrivare ai cancelli dell'Erebo. Gli Arcani consentono di avere abilità di grande aiuto tra una run e l'altra, ma se ne possono avere attivi solo in una quantità limitata: ogni Arcano ha un costo che riempie una barra di completamento attorno al volto di Melinoe, a destra della schermata di sblocco delle carte.

Gli Arcani possono essere anche potenziati col prosieguo del gioco. Di seguito vi spieghiamo quali sono secondo noi gli Arcani migliori con cui giocare ad Hades 2.

Quali sono i migliori Arcani?

Arcano I - L'Incantatrice

Quando si utilizzano Abilità Omega, i nemici attorno a te rallentano per 2 secondi. Nella frenesia delle battaglie hack & slash di Hades 2, questo Arcano torna molto utile, soprattutto nelle prime fasi di gioco quando i potenziamenti sono ancora pochi e i nemici nelle stanze sono molti.

Arcano II - Il Figlio Ribelle

Questo Arcano consente di avere a disposizione una guarigione passiva, una delle abilità più utili in giochi del genere soprattutto quando si è agli inizi di gioco. Il Figlio Ribelle vi consentirà infatti di guadagnare 2HP per ogni stanza, o il doppio se la salute è più bassa di una certa soglia. E vi assicuriamo che in un gioco come Hades 2, avere anche un solo HP in più può significare davvero molto.

Arcano III - La Cacciatrice

Quando hai meno del 100% della Magia, gli attacchi e gli attacchi speciali hanno un danno maggiorato del 30%. Questo Arcano è utilissimo perché capiterà spesso di utilizzare la magia per abilità Omega e altre capacità speciali.

Arcano V - L'Araldo

Questo Arcano consente di evitare una percentuale di danni. Per lo stesso discorso dell'Arcano II, ogni minimo HP guadagnato è un passo verso la prossima run in un gioco come Hades II, quindi rendetelo sempre parte del vostro mazzo di carte.

Arcano VII - I Non Visti

Anche la rigenerazione della magia è essenziale per gli Incanti e le abilità Omega da utilizzare nel corso delle vostre run. Questo Arcano infatti consente di rigenerare 2 mana al secondo, una somma importante per mantenere Melinoe attiva e carica per gli scontri più duri.

Arcano XI - Il Piè Veloce

In molti dungeon noterete che la velocità è la chiave di Melinoe è la chiave per vincere gli scontri. Questo Arcano aumenta lo Scatto del 20%, consentendovi di essere sempre più abili nelle schivate.

Arcano XII - L'Eternità

Sempre in virtù del fatto che ogni piccolo HP è importante nell'economia di gioco, anche la possibilità di poter risorgere una volta raggiunti gli 0 HP è un'abilità determinante per il successo di una run.

Arcano XIV - La Luna

Questo Arcano migliora la potenza degli Incanti, aumentando quindi la quantità di danni che potrete infliggere ai nemici durante una run attraverso il semplice crowd control.

Arcano XX - La Regina

Questo Arcano è probabilmente il più prezioso perché aumenta le possibilità di trovare Doni Duali, potenziamenti molto particolari che già nel primo Hades rendevano ogni run una passeggiata.