Cryptmaster: il nuovo RPG che mette alla prova dattilografia e intuito

Vi ricordate The Typing Of The Dead ? No? Eppure nel 1999 riuscì a stupire tutti grazie al suo concept peculiare: mischiare il genere dei light-gun su binario alla dattilografia, chiedendo ai giocatori di scrivere correttamente, e rapidamente, su una tastiera le parole che venivano mostrate a schermo, per eliminare gli zombi e non incappare in un prematuro Game Over.

Cryptmaster, disponibile su Steam, GOG e Itch.io per PC Windows e SteamOS, riprende lo stesso concept ma lo eleva all'ennesima potenza, combinando dattilografia, sfide in stile RPG, crawl dungeon a griglia in prima persona e avventure testuali, tutti conditi con un umorismo peculiare e realizzati con uno stile grafico minimale, in un contrastato bianco e nero.

Il Cryptmaster risveglia dalla morte quattro figure di un gioco di ruolo (un guerriero, un ladro, un bardo e un mago) chiedendo il loro aiuto per evadere dalla sua cripta sotterranea.

Essendo dei cadaveri, privi di ricordi delle loro abilità passate, i quattro personaggi dovranno indovinare le azioni da eseguire basandosi su dei semplici indizi. Qual è un'azione di quattro lettere che potrebbe compiere un combattente, o una mossa di un mago di tre lettere?

Ogni volta che i giocatori reperiranno un tesoro, il Cryptmaster la aprirà, fornendo un numero di lettere, e offrendo degli indizi, per comprendere quali azioni i quattro guerrieri potranno compiere.

Una volta che i giocatori avranno a disposizione alcuni verbi, si dovrà imparare come combinarli fra loro per poter combattere le creature che ostacoleranno l'ascesa del Cryptmaster.

Il combattimento consiste, molto banalmente, nel digitare le parole molto velocemente e nell'ordine corretto, ma anche nel bilanciare i tempi di recupero, gli attacchi, la difesa e i costi delle abilità.

Vincere le battaglie permetterà di scoprire nuove lettere, che permetteranno di scoprire nuove parole e, di fatto, nuove azioni sempre più potenti da far eseguire ai quattro personaggi.

In questo delirante scenario, il Cryptmaster è caratterizzato dalle ampie reazioni agli innumerevoli input testuali dei giocatori, sorprendendo con la sua varietà di risposte che vanno dal demenziale al politicamente scorretto.

Proprio su questo aspetto, il team di sviluppo si è concentrato maggiormente per garantire un plateau di risposte praticamente infinito e decisamente sopra le righe.

Se, poi, la dattilografia non fa per voi, Cryptmaster può essere giocato anche in una modalità turn-based capace di offrire un ritmo di gioco più pacato. Cryptmaster, infine, offre anche supporto per i comandi vocali, allargando la sua accessibilità e rendendolo un ottimo party game per le serata in compagnia di qualche amico.

Una demo gratuita è disponibile su Steam per permettere ai giocatori di scoprire l'unicità del titolo.