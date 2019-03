Borderlands 3 e tutti gli annunci Gearbox

Borderlands 3 è finalmente stato mostrato: vediamo insieme il primo trailer e tutti gli annunci fatti da Gearbox al PAX East 2019

Il PAX East si è aperto in grande stile oggi con il panel di Gearbox che ha subito promesso grandi novità per Borderlands 3. I fan erano in attesa da tempo per l’arrivo di un nuovo titolo principale della saga. Prima di scoprire tutti i dettagli in merito, però, Gearbox ha mostrato tanti altri giochi. Gearbox Software, infatti, è da tempo anche editore e si mossa in prima persona per dare il proprio aiuto a tanti giochi di qualità.

Scopriamo insieme cosa è stato mostrato durante il PAX East 2019:

Il DLC di We Happy Few, They Came from Below , sarà disponibile dal 4 aprile 2019: è incluso nel season pass.

, sarà disponibile dal 4 aprile 2019: è incluso nel season pass. È stato confermato che Bulletstorm arriva su Nintendo Switch. Si chiamerà Bulletstorm: Duke of Switch Edition e sarà disponibile in estate 2019: presto sarà rivelato il giorno preciso.

e sarà disponibile in estate 2019: presto sarà rivelato il giorno preciso. Pathologic 2 : un gioco horror legato a un gruppo di bambini abbandonati a se stessi; sarà disponibile dal 23 maggio 2019.

: un gioco horror legato a un gruppo di bambini abbandonati a se stessi; sarà disponibile dal 23 maggio 2019. Trover Saves the Universe , dai creatori di Rick e Morty: un folle gioco che sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation VR dal 31 maggio 2019

, dai creatori di Rick e Morty: un folle gioco che sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation VR dal 31 maggio 2019 Risk of Rain 2 : il seguito del coop rogue-like sparatutto 2D uscito nel 2013; il nuovo capitolo proporrà una grafica 3D ma manterrà lo stesso spirito del primo gioco.

: il seguito del coop rogue-like sparatutto 2D uscito nel 2013; il nuovo capitolo proporrà una grafica 3D ma manterrà lo stesso spirito del primo gioco. È stato presentato un gioco in scatola dedicato a Tiny Tina: il nostro scopo sarà creare un Claptrap.

Gearbox ci ricorda che l’Aim Controller è ora compatibile con Borderlands 2 VR.

Update gratuito per Borderlands 2 VR in arrivo in estate, con nuovi contenuti.

in arrivo in estate, con nuovi contenuti. Borderlands 2 e Pre-Sequel riceveranno un update per il 4K il 3 aprile.

Il primo Borderlands è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, con supporto al 4K su PS4 Pro e Xbox One X; saranno incluse varie novità, tra cui la coop locale a quattro giocatori e un rifacimento del boss finale.

Infine, è stato mostrato un nuovo trailer di Borderlands 3, sicuramente il punto cruciale di tutta la conferenza. Ecco qui per voi!

Il filmato ha chiarito che ci saranno oltre un miliardi di armi diverse, ritorneranno molti personaggi amati. Il gioco è in sviluppo da cinque anni, secondo le parole del CEO di Gearbox. Diteci, cosa ne pensate? Borderlands 3 vi sembra promettente? Oppure vi aspettavate qualcosa di più dalla presentazione?