Borderlands 3: disponibile la photo mode

Dopo diversi mesi di lunga attesa, finalmente anche i numerosi giocatori di Borderlands 3 potranno deliziarsi con la photo mode, immortalando nei propri scatti i più emblematici momenti vissuti all’interno del grande universo ricreato da Gearbox Software.

Ad annunciare la disponibilità di tale modalità, che ricordiamo essere disponibile fin da ora, è stato nientepopodimeno che il profilo Twitter ufficiale di PlayStation. Una lunga attesa che ha quindi dato i suoi frutti visto che, con ogni probabilità, la modalità foto è uno dei principali e più apprezzati trend di questa generazione di console.

Nonostante sia stato pubblicizzata tale aggiunta direttamente dal profilo della console Sony è doveroso sottolineare che la photo mode è ovviamente già disponibile, non solo su PlayStation 4, ma anche sulle altre piattaforme su cui è sbarcato Borderlands 3, ossia PC e Xbox One.

Del resto una modalità del genere, vista la grande qualità del titolo, è decisamente gradita. Come riporta anche la nostra recensione, che trovate comodamente qua, infatti: “Bordelands 3 è sicuramente un prodotto con una solidità evidente. Il gameplay, il look e la narrativa tipica del brand contribuiscono a creare un capitolo un po’ conservativo ma comunque di grande impatto. I contenuti, vari e ricchi, sapranno intrattenere per moltissime ore gli appassionati del genere e in particolare del gioco. Gearbox poteva forse lavorare meglio sulla qualità dell’esplorazione e pensare a qualcosa di veramente forte per quanto concerne l’endgame. Nel complesso, però, il gioco è assolutamente promosso.”

