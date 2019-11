Borderlands 3, ecco quando verrà svelato il primo DLC della campagna

A quanto lasciato intendere da un tweet sull’account ufficiale del titolo, a breve potremo avere un primo assaggio del nuovo DLC della campagna di Borderlands 3. La data d’uscita del nuovo contenuto non è ancora nota, tuttavia sono previste novità per la giornata di mercoledì 20 novembre alle 17:00 (ora italiana).

Il filmato verrà mostrato in occasione del The Borderlands Show, presentato da Randy Pitchford. “Il trailer di presentazione del primo DLC della campagna di Borderlands 3 debutterà mercoledì 20 novembre alle 8:00 PT durante il The Borderlands Show, con il produttore esecutivo di Gearbox, Randy Pitchford“, si legge nel tweet condiviso sulla pagina ufficiale del gioco, con un appuntamento trasmesso in live streaming su Twitch.

Nel corso della diretta ci sarà spazio per parlare anche della nuova patch prevista per fine mese, che includerà Strage alla Struttura Segreta di Maliwan, la Mayhem Mode 4 e alcuni miglioramenti richiesti a gran voce dalla community.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine, potete leggere la recensione completa del titolo a cura del nostro Yuri Polverino il quale afferma con assoluta certezza che “è sicuramente un prodotto con una solidità evidente. Il gameplay, il look e la narrativa tipica del brand contribuiscono a creare un capitolo un po’ conservativo ma comunque di grande impatto. I contenuti, vari e ricchi, sapranno intrattenere per moltissime ore gli appassionati del genere e in particolare del gioco. Gearbox poteva forse lavorare meglio sulla qualità dell’esplorazione e pensare a qualcosa di veramente forte per quanto concerne l’endgame. Nel complesso, però, il gioco è assolutamente promosso“.

Borderlands 3 è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Entro la fine dell’anno approderà anche su Google Stadia.