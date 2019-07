Borderlands 3: ecco il nuovo trailer “So Happy Together”

Borderlands 3 ha finalmente svelato cos'è la "Celebration of Togetherness": un nuovo trailer intitolato "So Happy Togheter"; ecco qui per voi.

La scorsa settimana l’account ufficiale di Borderlands 3 pubblicato un invito alla “Celebration of Togetherness” programmata per oggi. I fan, a quel punto, hanno iniziato a speculare che ci sarebbe stato un nuovo annuncio sul looter shooter di Gearbox Software, probabilmente dedicato al cross-play, visto il focus sul “togetherness”. Randy Pitchford in persona, però, ha smentito queste voci, aggiungendo solo che sarebbe stato qualcosa di interessante, ma non di legato al cross-play.

Ora, scopriamo esattamente di cosa si tratta: un nuovo trailer costruito sopra la cover di Happy Together dei Turtles. Come potete vedere qui sotto, i nuovi cacciatori della cripta si esibiscono in una divertente e caotica danza (piena di spari ed esplosioni, ovviamente).

Nessun nuovo annuncio e nessuna novità di peso per Borderlands 3, ma “solo” un nuovo folle trailer che mette in mostra tutto lo stile del gioco in uscita fra un paio di mesi. Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Quest’ultima versione, però, sarà esclusiva temporale per Epic Games Store, per sei mesi. Dopodiché, arriverà anche su Steam.

Diteci, cosa ne pensate di questo filmato? Lo trovate divertente, oppure avreste preferito qualcosa di più sostanzioso? Se vi interessa il cross-play, sappiate che gli sviluppatori stanno puntando a introdurla dopo il D1, ma attualmente non ci sono ulteriori dettagli in merito.