Borderlands 3 è il gioco venduto più velocemente di 2K, ecco le cifre

Borderlands 3 è uno dei giochi venduti più velocemente da 2K di sempre. Cifre record su tutte le piattaforme; ecco tutti i dati segnalti da 2K.

Borderlands 3 era uno dei titoli più attesi dai videogiocatori, questo lo sapevamo benissimo. Forse, però, non tutti si erano resi conto dell’effettiva quantità di fan che non vedevano l’ora di accaparrarsi una copia del gioco fin dai primissimi giorni. 2K, distributore dell’opera di Gearbox Software, ha annunciato che sono stati venduti (e quindi non “banalmente” distribuiti) ben 5 milioni di copie in soli cinque giorni dal lancio, avvenuto su PC, Xbox One e PlayStatation 4.

Un valore che supera del 50% il lancio di Borderlands 2, segnando un record e mettendo le basi per molti altri. In particolar modo, sono le vendite digitali ad aver segnalato ottimi risultati: parliamo del 70% delle copie totali; si tratta della percentuale di vendite digitali più alta mai ottenuta da 2K per un “gioco cross-platform e con più tipi di distribuzione“.

Non sono stati indicati numeri, ma la versione PC (esclusiva dell’Epic Games Store per 6 mesi) ha mostrato “vendite incredibilmente forti”: il gioco aveva anche ottenuto un record per i preorder sullo store. Borderlands 3 è quindi ora il gioco 2K più venduto su PC “nell’arco di 5 giorni”. I giocatori PC, al lancio, sono stati quasi il doppio rispetto a quelli raggiunti da Borderlands 2 in tutta la sua “vita”.

Il presidente di 2K ha affermato: “Il lancio incredibile di Borderlands 3 è il risultato di duro lavoro e della lungimirante partnership tra Gearbox Software e 2K. Siamo immensamente grati a tutti coloro i quali hanno giocato un ruolo nella creazione della serie di Borderlands, un fenomeno di cultura pop che, oggigiorno, include centinaia di sviluppatori presso Gearbox e molti altri che vi hanno dedicato la vita. Vogliamo anche ringraziare la community Borderlands. Il Mayhem non è accaduto da solo, e la loro passione per la serie è ciò che ci guida nella realizzazione di un’esperienza fantastica.”

Inoltre, Borderlands 3 sarà disponibile anche su Google Stadia. Il gioco sembra destinato a battere altri record.