Avatar di Ospite Vim_Agent #298 0
0
mah, dopo 10 anni è normale che il pubblico si irrigidisca
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Web_Lord #232 0
0
quindi praticamente si sono arresi a far venire gente nuova e si concentrano sui veterani.. vedremo come andrà a finire
Questo commento è stato nascosto automaticamente.