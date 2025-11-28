La Console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World EU è disponibile su AliExpress a un prezzo davvero competitivo. Grazie a un coupon da 65,00€, potrete portarvi a casa questo bundle a soli 406€ circa. Un'occasione imperdibile per chi desidera la nuova console Nintendo con uno dei titoli più amati, perfetto per sfide mozzafiato con amici e famiglia!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €65 durante il checkout

Prodotto in caricamento

Nintendo Switch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

La Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso rappresenta la soluzione ideale per le famiglie che cercano un'esperienza di gioco versatile e coinvolgente. Questo bundle è perfetto per chi desidera condividere momenti di divertimento con amici e parenti, grazie alla modalità multiplayer che trasforma ogni sessione in una sfida entusiasmante. Se state cercando una console capace di adattarsi a ogni situazione, dalla modalità portatile per i viaggi al gaming sul grande schermo in salotto, questa offerta con sconto e coupon da 65€ vi permetterà di accedere all'ultima generazione Nintendo a un prezzo davvero vantaggioso.

Questa proposta si rivolge sia ai veterani del gaming Nintendo che desiderano aggiornare la propria esperienza ludica, sia ai nuovi giocatori pronti a scoprire un universo di titoli esclusivi. La presenza di Mario Kart World nel pacchetto soddisfa immediatamente l'esigenza di contenuti di qualità fin dal primo utilizzo, evitandovi acquisti aggiuntivi. Con un risparmio complessivo che porta il prezzo finale a 406€, è l'occasione perfetta per chi attendeva il momento giusto per entrare nell'ecosistema Switch di nuova generazione, garantendovi ore infinite di intrattenimento per tutta la famiglia.

La Nintendo Switch 2 rappresenta l'evoluzione della celebre piattaforma ibrida, capace di adattarsi al vostro stile di gioco sia a casa che in mobilità. Questo bundle include Mario Kart World, il titolo perfetto per sfide adrenaliniche con amici e famiglia, garantendo ore di divertimento per tutti i livelli.

Vedi offerta su AliExpress