Il mondo dei videogiochi mobile si arricchisce di un nuovo capitolo dedicato all'universo horror più famoso del gaming, e i numeri confermano l'entusiasmo dei giocatori. Resident Evil Survival Unit, il titolo strategico sviluppato congiuntamente da Aniplex Inc. e JOYCITY Corporation, ha superato quota due milioni di download globali a poche settimane dal lancio ufficiale avvenuto il 18 novembre 2025. Un traguardo che testimonia la capacità della celebre saga Capcom di reinventarsi anche su piattaforme diverse dalle console tradizionali.

La risposta del pubblico internazionale è stata immediata e travolgente sin dalle prime ore di disponibilità. Negli Stati Uniti, il gioco ha conquistato la vetta della classifica Google Play tra le applicazioni gratuite più scaricate, mentre sull'App Store ha dominato le classifiche di oltre quindici paesi, spaziando dal Giappone al Regno Unito, dalla Francia alla Germania. Questo successo trasversale dimostra come il franchise di Resident Evil mantenga un appeal universale, capace di attrarre sia i veterani della serie che i nuovi giocatori mobili.

L'approccio creativo del titolo rappresenta una novità significativa per il marchio. Invece di riproporre la formula action-horror tradizionale, gli sviluppatori hanno optato per un'esperienza di strategia in tempo reale pensata specificamente per i dispositivi touch. La sfida progettuale consisteva nel bilanciare l'accessibilità tipica del gaming mobile con una profondità tattica sufficiente a soddisfare gli appassionati di giochi strategici, il tutto mantenendo l'atmosfera di sopravvivenza che caratterizza l'universo creato da Capcom.

Due milioni di sopravvissuti digitali in poche settimane

Atsuhiro Iwakami, presidente di Aniplex Inc., e Seong Won Cho, CEO di JOYCITY Corporation, guidano rispettivamente le due società che hanno dato vita a questo progetto ambizioso. La collaborazione tra un editore giapponese specializzato in contenuti multimediali e uno sviluppatore esperto nel settore mobile ha permesso di combinare competenze complementari, risultando in un prodotto che ha saputo inserirsi rapidamente nel competitivo mercato dei giochi per smartphone.

Per celebrare il traguardo dei due milioni di download, gli sviluppatori hanno deciso di premiare l'intera community con una ricompensa speciale in-game. I giocatori possono riscattare il bonus accedendo al sito ufficiale dedicato al riscatto dei codici promozionali e inserendo la combinazione "2M SURVIVORS". I dettagli specifici sui contenuti del premio sono disponibili sul portale ufficiale del gioco, dove vengono pubblicate regolarmente tutte le informazioni relative agli aggiornamenti e agli eventi speciali.