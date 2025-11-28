Bloober Team torna su console Nintendo con un pacchetto horror davvero corposo. Dopo il clamoroso successo del remake di Silent Hill 2, lo studio polacco porta su Switch 2 la sua serie horror che ha segnato l'inizio della sua ascesa nel panorama videoludico: Layers of Fear arriva sulla nuova piattaforma ibrida di Nintendo il 19 dicembre con la Final Masterpiece Edition, un'edizione definitiva che racchiude l'intera saga rielaborata con Unreal Engine 5 e ottimizzata per le capacità hardware della console di nuova generazione.

L'annuncio, già anticipato a ottobre, conferma una data di lancio vicinissima per quello che rappresenta uno dei progetti più ambiziosi di Bloober Team prima del suo lavoro su Silent Hill 2. La Final Masterpiece Edition non è semplicemente un porting: si tratta della versione rimasterizzata del 2023 che ha fuso insieme i primi due capitoli della serie, tutti i DLC e contenuti aggiuntivi inediti, creando un'unica narrativa interconnessa. Un approccio particolare che ricorda operazioni simili come quella vista con le collection di Kingdom Hearts, ma applicato a un horror psicologico in prima persona.

Il pacchetto include il primo Layers of Fear con la sua esplorazione claustrofobica della villa in continua trasformazione di un pittore tormentato, il DLC Inheritance e un capitolo inedito dedicato alla moglie del protagonista. A questo si aggiunge Layers of Fear 2, ambientato negli anni d'oro di Hollywood e ambientato tra i corridoi inquietanti di un transatlantico, più un nuovo framing device narrativo centrato su un personaggio chiamato The Writer, che funge da collante tra le varie storie dalla sua postazione in un faro isolato.

La Final Masterpiece Edition include supporto HDR, ray tracing, illuminazione dinamica e controlli touchscreen e motion specifici per Switch 2

Dal punto di vista tecnico, la versione per Switch 2 promette di sfruttare appieno le capacità della nuova console. Oltre al supporto per HDR, ray tracing e illuminazione dinamica, Bloober ha implementato controlli specifici per il touchscreen e i motion control, adattando l'esperienza alle peculiarità della piattaforma Nintendo. Il remake aveva già introdotto meccaniche di gameplay rinnovate rispetto agli originali, tra cui una lanterna utilizzabile per respingere le presenze oscure che infestano gli ambienti di gioco.

La Final Masterpiece Edition aggiunge al tutto anche il capitolo Final Prologue, originariamente distribuito come contenuto post-lancio per il remake del 2023. Si tratta quindi della versione più completa mai realizzata della serie, che offre diverse ore di gioco attraverso ambienti che si trasformano continuamente, creando quel senso di disorientamento allucinatorio che ha reso celebre il franchise. Sebbene meno raffinati rispetto a Silent Hill 2, i Layers of Fear rappresentano ancora oggi un esempio convincente di horror psicologico basato sull'esplorazione ambientale e sulla potenza visiva dello spettacolo surreale.

Questa release si inserisce in una strategia più ampia di Bloober Team su Switch 2: lo studio ha già lanciato il suo sci-fi horror Cronos: The New Dawn sulla piattaforma e ha confermato che è in sviluppo un titolo esclusivo ancora non annunciato per la console Nintendo.