A gennaio 2022, Sony decise di acquisire Bungie. Il team di sviluppo, autore di Halo e Destiny, è entrato a far parte dei PlayStation Studios, ma non produrrà giochi in esclusiva. La scelta del colosso nipponico è stata ben calibrata e l’idea è quella probabilmente di inserirsi all’interno di un mercato, quello dei game as a service, dove Microsoft è posizionata in maniera migliore. A distanza di un anno da quell’acquisizione, però, il team di sviluppo non si è ancora sbilanciato sui progetti attualmente in sviluppo, anche se Tom Farnsworth (Senior Lead Designer della software house) ha voluto aggiornare i fan in merito.

Partiamo ovviamente da una precisazione: Farnsworth non ha svelato assolutamente nulla in merito a ciò che sta lavorando Bungie. Il Senior Lead Designer si è però concesso di rilasciare una dichiarazione interessante, pubblicata ovviamente su social. Dichiarazione che va a elogiare l’acquisizione e di come essa stia probabilmente aiutando il team di sviluppo nella lavorazione dei suoi prossimi giochi.

“Con il supporto di Sony, stiamo lavorando su diversi progetti non annunciati”, le parole di Farnsworth, che chiude la sua dichiarazione invitando a “entrare in Bungie”. Il post ha dunque due funzioni diverse: la prima è quella di annunciare la lavorazione di nuovi progetti, la seconda invece quello di attirare potenziale futuro personale.

And with the support of Sony we are working on a number of unannounced projects too. Come join us! Also, obviously I’m missing a medal, my kids played with the shield awhile back and I’m still looking for it, lol. — Tom Farnsworth (@tomfromtheweb) January 4, 2023

Secondo alcune dichiarazioni di Bungie, è lecito aspettarsi il loro nuovo gioco intorno al 2025. Il supporto a Destiny sta oramai per terminare, visto che si trattava di un progetto decennale, che raggiunterà la “data di scadenza” intorno al 2024. Chiaramente sarà ancora necessario attendere ulteriori informazioni e aggiornamenti in merito, che potrebbero arrivare nel corso del prossimo anno. Bisognerà dunque armarsi di pazienza prima di scoprire a costa sta lavorando il team di sviluppo di Seattle. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.